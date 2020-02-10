Murat Yoldaş: Gittiğimiz hedef belli

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, 22'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Hacettepespor'u 2-1 yenerek puanını 34'e çıkardı ve 5'inci sıraya yükseldi. Mücadeleyi değerlendiren İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, her maçın zor olduğunun altını çizdi.

Oyuncularının karakterli ve onurlu olduğunu belirten Yoldaş, "Mücadeleyi son maçımıza kadar sürdüreceğimizi söyledim. Öyle yaptık. Yani bu geri dönüşlerimiz var. Tabii daha güzel ve kırılma gibi maçımızdı bu. Kötü oynamadan yenildiğimiz 2 maçımız ardından kazanmamız gerekiyordu, onu yaptık. Mücadelemiz devam edecektir. Play-Off’la ilgili temkinli değilim. Bazı şeyleri öngörebiliyoruz ama yani hedef ille de bir şey söylendiği zaman olacak olan bir şey değil. Yani yürüdüğümüz yol belli. Gittiğimiz hedef belli. Bunu açıkça ifade etmekten çekinmiyorum. Ama dediğim gibi son ana kadar biz bulunduğumuz yeri ve bulunduğumuz yerin üstünü hedefliyoruz. Yani bunu daha açık nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama mücadele devam edecek. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.



