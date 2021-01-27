Türk futbol tarihinde pek çok başarılı futbolcu yetiştirmiştir. Hepsi kendi alanında önemli başarılar kazanan futbolculardan bazıları ise dünya çapında tanınır olmuşlardır. Özellikle çok küçük yaşlardan itibaren spor ile uğraşan sporcular ilerleyen kariyer dönemlerinde genç sporculara destek sağlayabiliyorlar. Türkiye genelinde ise futbol en çok ilgi gören sporların başında yer alıyor. Futbol Türkiye için birleştirici bir güç haline gelmiş durumda. Yediden yetmişe herkes bu sporu severek takip ediyor. Ayrıca çok küçük yaşlardaki çocuklar bile ilerleyen dönemlerde futbolcu olmak istiyorlar. Bu futbolcular ise bağlı oldukları takımların şampiyon olması için önemli bir mücadele veriyorlar. Gençlerbirliği futbol takımında oynayan Murat Yıldırım ise en beğenilen futbolcular arasında yer alıyor.

Murat Yıldırım nereli?

Türkiye'de en beğenilen sporcular arasında yer alan Murat Yıldırım 18 Mayıs 1987 yılında doğdu. 1,71 metre boyunda olan Murat Yıldırım Çorum ilinde dünyaya gelmiştir. Çorum'da dünyaya gelen Murat Yıldırım aynı zamanda Hollanda vatandaşlığına da sahiptir. Önemli futbol takımlarında oynayan Murat Yıldırım orta sahada görev alan bir futbolcudur.

Murat Yıldırım kaç yaşında?

Spor tarihinin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Murat Yıldırım 18 Mayıs 1987 yılında Çorum'da dünyaya gelmiştir. Bir yaşından itibaren Hollanda'da yaşayan genç ve başarılı futbolcu Murat Yıldırım 33 yaşındadır. 1,71 boyuna sahip olan Murat Yıldırım futbola ise 6 yaşında başlamış 15 yaşında da ikinci transferini olmuştur.

Murat Yıldırım hangi takımlarda oynadı?

Türk futbolunun önemli sporcularından birisi olan Murat Yıldırım 6 yaşında futbol kariyerine Hellas Sport Zaandam'da başlamıştır. Genç futbolcu 15 yaşına geldiği zaman Amsterdam'ın Ajax futbol kulübü alt yapısında oynamıştır. Bu futbolcu 2005 yılında yılın yeteneği ödülünü aldı. Uzun süre yabancı futbol takımlarında top koşturan Murat Yıldırım daha sonra ise Samsunspor ile sözleşme imzaladı.

Murat Yıldırım 2012- 2014 sezonunda Bursaspor ile sözleşme imzaladı. Ayrıca 2014- 2015 sezonunda Kayseri Erciyesspor ile sözleşme imzalayan Murat Yıldırım 2015- 2016 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giymiştir. 2016 yılında Boluspor'da olan Murat Yıldırım 2017- 2020 sezonunda ise Yeni Malatyaspor ile anlaşma imzaladı. Ayrıca Murat Yıldırım 2020- 2021 sezonu için Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Uzun yıllar yabancı ülkelerde top koşturan Murat Yıldırım 2008 yılı itibari ile Türkiye'ye döndü. Türkiye'de Samsunspor ile sözleşme imzalayan Murat Yıldırım 2020- 2021 sezonu için Gençlerbirliği futbol takımı ile anlaşma sağladı. Murat Yıldırım ise bu transfer ile birlikte Gençlerbirliği futbol takımı ile 300 bin Euro ücrete anlaşma sağladı. Murat Yıldırım kariyerini başarı ile Gençlerbirliği'nde sürdürüyor.

Murat Yıldırım Milli Takım kariyeri

Uzun yıllar yabancı ülkelerde top koşturan Murat Yıldırım sonrasında Türkiye'de pek çok takımda oynadı. Başarılı futbolcu Murat Yıldırım bugüne kadar iki kere Türkiye Milli Takımında forma şansı buldu.

Bu dönemde U19 milli takımına çağrılan Murat Yıldırım Cem Pamiroğlu yönetimindeki milli takımda özel maçlara çıktı. Murat Yıldırım 26 Temmuz 2005 tarihinde Galler karşısında sahaya çıktı. Başarılı futbolcu Murat Yıldırım büyüdüğü şehir olan Hollanda'da da U19 milli takımında oynadı. Hollanda ve Türkiye'de U19 milli takımlarında yer alan Murat Yıldırım A Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağını da söyledi.

Murat Yıldırım'ın özel hayatı

Hollanda ve Türkiye'de önemli maçlara çıkan Murat Yıldırım 2009 yılı yazında Patrıcıa Yıldırım ile evlendi. Eşi ile birlikte mutlu bir evliliği olan başarılı futbolcu Murat Yıldırım futbol hayatı boyunca önemli başarılara imza attı. Murat Yıldırım 2004- 2005 yılında Yılın Yeteneği seçildi.