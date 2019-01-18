1998-2000 yılları arasında kısa süre Fenerbahçe forması giymesine rağmen Sarı Lacivertli taraftarların hiç unutmadığı, teknik direktörlüğe başladığı günden bu yana da her hoca arayışında gündeme gelen Murat Yakın’la Antalya’da buluştuk. İsviçre ekibi Sion’u çalıştıran genç teknik adamla gündemimiz elbette Fenerbahçe’ydi. O günleri özlediğini belirterek sözlerine başlayan başarılı çalıştırıcı, “Fenerbahçe’ye çok isteyerek gelmiştim. Saha içinde uyum problemi çekmemiştim, ama dışarıya çok alışamamıştım. Uyum sorunu yaşadığım olmuştu ama çok isteyerek ayrılmamıştım. Kariyerimde unutamadığım günler olarak hatırlıyorum hep” dedi.

"Fenerbahçe için erken"

“Sezon sonunda Sion’da sözleşmem bitiyor. Türkiye’den hep arayanlar oluyor. Gazeteler beni hep Fenerbahçe’ye yazıyor, ancak şu an erken olduğunu düşünüyorum”

"Fenerbahçe bu durumu atlatabilecek güce sahip"

Sözlerine Sarı-Lacivertliler’in mevcut durumunu değerlendirerek devam eden Murat Yakın şunları söyledi: “Elbette Fenerbahçe tarihi için zor bir durum. Açıkça söylemek gerekirse sorunun ne olduğunu tam olarak bilmeden yorum yapmak doğru almaz. Ancak Fenerbahçe bu durumu atlatabilecek güce sahip bir camia. Atlatacaktır da.”

Murat Yakın Antalya'da ilk röportajını Tunç Kayacı ve Ömer Necati Albayrak'a verdi

"Aynı takımlar arıyor"

“Türkiye’den her zaman aranıyorum. Hatta bazı takımlar var. 3-4 ayda bir arıyorlar. Herhalde hoca değiştirdikçe beni arıyorlar. (Gülüyor) Adımın sık sık Fenerbahçe’yle anıldığını ben de zaman zaman basından takip ediyorum. Bu tarz spekülasyonlar her zaman olabiliyor. Normal karşılıyorum. Sezon sonunda Sion’la olan sözleşmem bitecek. Eğer bir teklif gelirse değerlendiririm elbet. Ancak İsviçre’de mutluyum. Ailemi kurdum, çocuklarım eğitim hayatlarına başlıyorlar. Benim için de henüz bunun erken olduğunu düşünüyorum. Acelem yok.”

"Frey Fenerbahçe düzeyinde değil"

“Frey’i yakından biliyorum. İsviçre’den iyi tanıdığım bir oyuncu. Fenerbahçe onun transfer ettiğinde çok şaşırdım. Çünkü Fenerbahçe tarihinde her zaman iyi forvetleri olmuştur. Üst düzey, milli takımlarında oynayan oyunculardan bahsediyorum. Frey milli değil. İyi özellikleri olabilir ama Fenerbahçe düzeyinde bir oyuncu asla değil.”

"Kimseden eksiğim yok"

“Dünyadaki üst düzey teknik adamlarla kendimi kıyasladığımda herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Ben futbola aşık bir insanım. Takımın, ligin, bulunduğu yerin hiçbir önemi yok benim için. Futbolun içinde olmak beni mutlu ediyor. Her geçen gün kendimi geliştirmek, genç oyunculardan oluşan takımıma bir şeyler katmak için elimden geleni yapıyorum.”

"Moskova tercihi güzel tecrübeydi"

“İsviçre’de özellikle Basel’de elde ettiğimiz başarılardan sonra Spartak Moskova’dan teklif aldım. İlk başta değerlendirmeyebilirdim. Ancak özellikle kulübün başkanı bana karşı çok samimi ve yakın davrandı. Beni çok istediğini gösterdi. Güzel de başlamıştık. Sonrasında ise düşüşler başladı. Oyuncularla ilgili bazı problemler vardı. Sözleşmesi bitecek, gidecek gelecek oyuncuların durumu karıştı. Başkan da kulübün hisselerinin bir kısmını satınca toparlamak kolay olmadı. Yine de Rusya’nın en önemli takımlarından bir tanesini çalıştırmak benim için çok önemliydi. Güzel tecrübeler edindim.”

Fotoğraflar: Gökay Akın

Anne Yakın: Bir gün Fenerbahçe'ye gidecek

Murat Yakın, 85 yaşındaki annesi Emine Yakın’ı bir an olsun yanından ayırmıyor. Futbolu çok seven Emine hanım, Antalya kampında oğlunun çalışmalarını yakından takip ediyor. Oğlunun bir gün Fenerbahçe’yi çalıştırmasını çok isteyen Emine hanım, spor basınını yakından takip ettiğini ifade ederek, oğlunun başarılarından yeterince bahsedilmemesinden yakınıyor.

“Ben Fenerbahçeli’yim, Fenerbahçe’ye gitsin tabii ki isterim” diyen Emine hanım, FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki haberleri yakından takip ediyorum. Hep okuyorum ama başarısı olmayan gurbetçi hocalardan bahsedilirken Murat’la ilgili bir şey görmüyorum. Murat işine her yönüyle bağlı ve çok çalışkan bir teknik direktör. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

Tunç Kayacı - Ömer Necati Albayrak