Murat Yakın açıkladı! Haris Seferovic...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE EURO 2024'TE OLUR"

Eşleşmenin ardından TRT Spor'a açıklamalar yapan Murat Yakın, "Türkiye geçmişte büyük takımları yendi. Stefan Kuntz, takımın başında ve bütün takımları yenebilecek kapasiteleri var. EURO 2024'te olacaklardır" ifadelerini kullandı.









SEFEROVİC AÇIKLAMASI

Murat Yakın, Galatasaraylı Seferovic ile ilgili soruya "Haris Seferovic ciddi bir sakatlıktan çıktı. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyor. Zamana ihtiyacı var. Biraz sabır gerekiyor. Biz, ona güveniyoruz. Bizim için çok önemli. Galatasaray'da oynamasını diliyoruz." cevabını verdi.









İŞTE İSVİÇRE'NİN RAKİPLERİ

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, I Grubu'nda İsrail, Romanya, Kosova, Belarus ve Andorra ile karşılaşacak.

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta,

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvenya,

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn