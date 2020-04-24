Antalyaspor basın sözcüsü Murat Süğlün, kırmızı-beyazlı takım oyuncularının hepsinin futbolu çok özlediğini aktardı. Herkesin en büyük temennisinin, salgının bitip, liglerin başlaması olduğuna değinen Süğlün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ligler en kısa sürede yeniden başlar diye düşünüyoruz. Futbolcularımızla görüşüyorum. Podolski ile en son yaptığım telefonla görüşmesinde hem liglerin yeniden başlamasını hem de çocukları için okulların en kısa sürede açılmasını diledi. O da inanılmaz bir profesyonel. Kendi antrenmanlarını da devam ettiriyor. Antalyaspor olarak ligde ertelenen maçların oynanmaya başlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

AA