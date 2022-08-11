Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen ve başarılı performans ortaya koyan Yunus Akgün, mavi-lacivertli ekibin en sevilen isimlerinden biriydi. Bu sezon yeniden Galatasaray 'a dönen Akgün, eski takımı Adana Demirspor'la dostane ilişkisini kesmiyor.

Özellikle Başkan Murat Sancak'la iyi bir dostluğu olan Akgün, Adana ekibinden alacağı ücreti başkandan farklı bir jestle aldı.









Yakup Çınar'ın "Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da 400 bin TL alacağı vardı. Utana sıkıla başkanı arıyor, başkanım benim şu kadar alacağım vardı, araba almayı düşünüyordum diyor. Başkan, 1.2 milyon TL'lik bir araba alıp hediye ediyor." haberine yorum yapan Murat Sancak, olayın aslını anlattı.

SANCAK'TAN YUNUS AKGÜN'E LÜKS ARAÇ HEDİYESİ

Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, Adana ekibinden alacağı ücreti başkan Sancak'ın ek bir hediyesiyle aldı. Yunus Akgün'ün 690 bin TL bonusu olduğunu belirten Sancak, lüks bir araç alarak borcunu araba hediye ederek farkıyla beraber kapadı. Konuya ilişkin olarak Sancak, olayın aslını da şu şekilde anlattı:

''Bu işin aslı şu; Yunus Akgün'ün bonuslardan hakketiği 690 bin TL idi. Beğendiği araba ise mercedesti. O arabanın ise 1 milyon TL fiyatı vardı. Bende Yunus Akgün'e mercedes sana olmaz, sen daha gençsin... Yunus sonra BMW 320 beğendi onun fiyatı 1 Milyon 700 bin TL idi. Bende Yunus'a daha önce demiştim bonusların dışında sana hediyem olacak diye. Arabanın farkı ödedim.'' cevabını verdi.

Yunus Akgün'ün istatistikleri

Bilindiği gibi Yunus Akgün, geçen sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak 26 gollük katkı sağlamıştı.