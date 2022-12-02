Adana Demirspor cephesinden son dakika Yunus Akgün açıklaması geldi. Kulüp Başkanı Murat Sancak daha önce de Adana Demirspor formasını kiralık olarak giyen oyuncunun geri döneceğine dair çıkan haberlere cevap verdi.









14. HAFTADA KADROYA ALINMADI

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü maç kadrosuna almadı. Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti. Beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcu Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.









SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yunus Akgün Galatasaray'dan senelik 900 bin TL kazanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim uzun süredir Yunus Akgün ve menajerleriyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Yakın zamanda genç oyuncunun sözleşmesinde yenilenme yapılması bekleniyor. Yunus dışında Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.









İSTANBUL'DA KALIP ÇALIŞTI

Galatasaray’da formayı yeniden kazanmak adına 9 günlük tatilde İstanbul’da kalıp çalışan Yunus Akgün’e eski kulübü Adana Demirspor talip oldu. Sarı kırmızılılarda ise bu konuda henüz karar verilmiş değil. Nedeni ise teknik direktör Okan Buruk’un genç oyuncuyu yeniden kazanmak ve ona forma vermeyi planlaması. Buruk’un Yunus Akgün ile de bire bir son derece pozitif, verimli bir görüşmeye imza attığı ifade edildi.





TATİLE ÇIKMAMIŞTI!

Genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı. Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, dün de bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.

"YUNUS BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk dün Florya'da yaptığı açıklamalarda Yunus Akgün konusuna değinmişti. Buruk "Kerem'e çok güveniyoruz. Yunus'a da aynı şekilde çok güveniyoruz. Yunus ile ilgili çok haber çıkıyor ama bizim için çok değerli. Hazırlık maçları onun için de çok iyi olacak. Yunus'u tekrar kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Ondan beklentimiz çok yüksek." ifadelerini kullanmıştı.









SANCAK'TAN YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

"Bazı haber sitelerinde Yunus Akgün'ü transfer etmek istediğimize dair haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Transfer döneminde değiliz. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim"