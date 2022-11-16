Yunus Akgün'ün Galatasaray geleceği merak konusu. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız adayıyla yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken bir taraftanda Yunus'un ismi Avrupa kulüpleriyle anılıyor.

Adana Demirspor'daki performansını Galatasaray'da devam ettiremeyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirilerine maruz kalan Yunus Akgün'le ilgili açıklama Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan geldi.









YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

Murat Sancak, Galatasaray forması giyen eski oyuncusu Yunus Akgün için de önemli açıklamalar yaptı.

İşte Sancak'ın genç oyuncu ile ilgili sözleri:

"Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum. Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum."

ADANA'DA COŞTU! GALATASARAY'DA SUSTU

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Yunus Akgün 1 asistle oynadı. 22 yaşındaki yıldız adayı bir sezon önce Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol 12 asistlik performans ortaya koymuştu. Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

70 BİN TL KAZANIYOR

Galatasaray'a geldikten sonra sözleşme yenileme konusunda görüşmeler devam etse de net bir anlaşma sağlanamadı. Yunus Akgün Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık bonuslarla birlikte 900 TL kazanıyor. Genç yıldızın aylık maaşı 70 bin TL bonuslarla bu rakam 90 bin TL'ye çıkıyor.

SANCAK'TAN GOMIS AÇIKLAMASI

Gomis sorularına da cevap veren Murat Sancak oyuncu ile ilgilenmediklerini ifade etti.



