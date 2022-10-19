Geçtiğimiz sezon 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e terfi eden, futboluyla otoritelerin takdirini kazanan ve yaz transfer dönemindeki transferleri büyük ses getiren Adana temsilcisi, Süper Lig'de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunun sahibi... Montella yönetiminde güçlü bir kadro oluşturan ve lige renk katan 'Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, Skorer TV'ye gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

'HEDEFİMİZ AVRUPA'

Adana Demirspor'un bu sezon hedefinin Avrupa kupaları olduğunun altını çizen Sancak "Avrupa hedefini koyarken, birincilikte Avrupa var, ikincilikte de Avrupa var, üçüncülükte de Avrupa var, dördüncülükte de var, kupada da var. Hangisini Allah nasip ederse onu istiyoruz. Takımın durumu iyi, gayet iyi gidiyor. Ama maalesef bazı maçlarda şanssızlık oluyor, hatalar oluyor. Ligin başında üç-dört defa haksızlığa uğradık. Bütün Türk kamuoyu bunu zaten gördü, görüyor da. İnşallah bundan sonra hataların daha az olduğu, yanlışların yapılmadığı bir lig seyrederiz" dedi.





'ZEVKLİ GEÇİYOR MAÇLAR'

Süper Lig'de oynanan ilk 10 haftayı değerlendiren Sancak, "Takımlar iyi oyuncular aldılar. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş iyi bir kadro kurdu. Başakşehir keza öyle. Diğer takımlara mesela Kayserispor'a bakıyorsun, transfer yapmadı ama iyi bir kadrosu var. Konyaspor geçen sene biliyorsunuz iyi bir yerde ligi bitirdi, kadrosunu güçlendirdi. İyi takımlar var. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. O da önemli transferler yaptı. Zevkli geçiyor maçlar. İnşallah önümüzdeki maçlar da bol gollü olur. Futbol camiası güzel maçlar seyreder ve onları mutlu ederiz" dedi.

'BURADA İYİ NİYET ARAMAM, KÖTÜ NİYET VAR'

Adana Demirspor Başkanı, "Hatalar olur. Hataları kabul edebilirsin. Ama her maçta hata, olacak iş değil. Şimdi bakıyorsunuz, Fenerbahçe ile ilk oynadığımız maçta birinci golde verilen penaltı. Arkadan yapılan bir faul var. Ayağını uzatmış Kevin'ın boynuna kadar, bir eli suratında penaltı veriyor. O maçta Onyekuru'ya verilen penaltıyı 'ofsayt' diye kestiler. Hatayspor maçına gittik. Aynı pozisyonda iki tane penaltı var. Berk Yıldız'ı darbe ile indirdikleri ve onun devamında da kendi futbolcusundan gelen topu smaçla keserek penaltı verdi. Trabzonspor maçını hatırlayın. Orada orta hakemin de hatası yok, ama yan hakemin uyarısıyla olan bir şeydi. Şimdi net golü yan hakemin uyarısıyla kestiler. Gaziantep FK maçında atılan gol ofsayt. İlk yarıda Onyekuru'nun direkt ayağına basıldı, penaltı verilmiyor. Şimdi VAR niye var. Federasyonun bu konuda biraz çalışması lazım. Bu VAR böyle devam ederse olmasın daha iyi. İki tane kulübümüz başvurmuş zaten. Bizim maçlarda VAR olmasın diye. Federasyonun bu konuya eğilmesi lazım.

Şimdi Antep maçına bakıyorsunuz atılan golde 6 dakika maç durmuş. Kırmızı kart pozisyonunda 4 dakika durmuş. On tane oyuncu değişmiş. İki tane su molası. Verilen uzatma 6 dakika. Ben burada iyi niyet aramam, burada kötü niyet var. İyi niyeti ben tolere ederim. Hatta ben onları savunurum.

'HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'

Ama kötü niyeti asla affetmem. Beni öyle cezalarla terbiye etmeye kalkmasın federasyon. Hakkımızı sonuna kadar arayacağım. Bunu da bilsinler. Ama böyle olmaz. Sadece bana adalet değil, rakibime de adalet. Ben hiçbir maçta rakibin hakkının alınıp bana verilmesini kesinlikle istemem. Bunu her platformda söylüyorum. Hata olabilir, ama art niyet olmaz. Şimdi art niyet olduğu zaman bunun altında çok şeyler ararız. Onun için buradan federasyona mesajım olsun. Lütfen ve lütfen çok hızlı bir şekilde şu VAR'a müdahale etsinler. Bir pozisyon 6 dakika VAR'da bekletilmez. Niye bekletirsin 6 dakika? 1 dakikada çözmen lazım. Çizgiyi çizersin adil bir şekilde. Eğer niyetin farklıysa, ofsayt olan bir pozisyonu gole çevirmek istiyorsan, 6 dakika beklersin. Geçen sene gördük G.Antep-Galatasaray maçında bir futbolcu ofsaytı bozdu diye, o pozisyonun genişletildiğini gördük. O fotoğraf da var. Bunlara dikkat etmek lazım. Buradan bütün başkanlara sesleniyorum. Bir takıma yanlış yapıldıysa bunu dile getirin, söyleyin. Yarın öbür gün başınız yandığı zaman, o zaman yanınızda adam bulamazsınız " ifadelerini kullandı.





'YILDA 100 BİN TANE FORMA SATSAN DZYUBA'NIN SAĞ AYAĞINI ALAMAZSIN'

Sancak, kombine fiyatlarının düşmesine rağmen fazla ilgi olmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Geçen sene taraftarlar çok isteyince ben de duygusal bir adam olduğum için fiyatları hep düşürdüm. Ama bu sene başlarken düşürmeyeceğimi söyledim. Hatta daha sonra kombine alanlar, ilk alanlardan daha pahalı alacak dedim. Galatasaray maçında biletler yarım saate tükenince kombine fiyatlarını güncelledik. Gerçek Adana Demirspor taraftarları alsın dedik. Yarın öbür gün karaborsacıların eline düşmesin diye. Buna rağmen fazla gelmedi. Keyifleri bilir. Ben fiyatları arttıra arttıra gideceğim zaten. Hiç benden düşürmesini beklemesinler. Bu kulüp nasıl ayakta kalacak. 5 lira, 10 lira bilet satmak ile bu kulüp ayakta kalmaz. Gidip çakma forma alıp da bu kulüp ayakta kalmaz. Yılda 100 bin tane forma satsan bir Dzyuba'nın sağ ayağını alamazsın.

'VERMEDEN ALAMAZSIN'

Vermeden alamazsın. Kasımpaşa maç biletini 300 lira yapmışlar. Adana Demirspor evet büyük kulüp. Kasımpaşa da para kazanmak istiyor. Belli maçlar da Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bilet fiyatlarını yükseltiyor. Şimdi Kasımpaşa'ya kısasa kısas yaparsak, Kasımpaşa taraftarları geldikleri zaman 300 lira yaparsak o zaman kendi biletlerimizi en az 250 liradan satmamamız lazım. Çünkü bir kural var. En düşük fiyatın yüzde 30 fazlasını koyabiliyorsun. İş adamlarına söyledim. En azından çalışanlarınıza kombine alın, forma alın."





BELHANDA ÖVGÜSÜ: ADAM GİBİ ADAMDIR

Sancak yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Younes Belhanda hakkında "Adam gibi adamdır. Hatta geçen sene performansından dolayı bizim taraftar pek fazla istemiyordu. Ben taraftarlara 'Benden fazla seviyorsanız bu futbolcuyu gönderirim' demiştim. Onlar da sağ olsunlar 'Belhanda'yı çok seviyoruz' başkanım derlerdi. Onlara verdiğim cevap şuydu, 'Ben de çok seviyorum, çok sevdiğim için göndermeyi istemem.' Sezon başında 'Yeni transferimiz Belhanda olacak' diye söylemiştim. Geçen sene bel ağrıları vardı. Ama adam gibi adamdır. Antrenmanlara en erken gelendir. En uyumlu futbolculardan bir tanesidir. Hiç problem yaratmayan futbolculardan bir tanesidir" yorumunu yaptı.

BAŞKAN ALİ KOÇ'LA YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Sancak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini arayıp Mario Balotelli'yi istemesi hakkında çıkan haberler ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "İstemedi, yanlış anlaşılma olmasın. Ben daha önce onu açıkladım. Göztepe maçında 5 tane gol atmıştı. Tam otele girdim o arada Ali Başkan aradı. 'Başkanım Balotelli hakkında ne düşünüyorsun?' dedi. Ben tabii hemen mesajı aldım, cevabı verdim: 'Başkanım size yaramaz.' 'Niye' dedi. Ben de 'Onu transfer etmen için beni de alman lazım' dedim. Gülüştük, kapadık yani. Yönetemezsin. Bir sportif direktör Gökhan Göktürk yok. Bir Murat Sancak hiç yok. Yönetebilmek önemli. Biz gideceği restorana kadar ilgileniyorduk. Önceden tedbirler alıyorduk, güvenlik ekibiyle gönderiyorduk. Allah korusun Balotelli'nin başına dışarda bir şey gelse dünya kamuoyuna gündem olur. Kimse bunu düşünmüyor mesela. Şimdi Balotelli, Adana'ya geldiği zaman BBC'de yirmi beş saniye konuşuldu mu? Dünya televizyonunda konuşuldu. Allah korusun başına bir şey gelseydi ne olurdu? Bunları da hesap etmemiz zorundayız."

'GEREĞİNİ FAZLASIYLA SÖYLEDİM'

Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın Fenerbahçe maçında yaptıkları hareketler hakkında konuşan Sancak "Etki-tepki olayıdır bunlar. Ama tabii ki de ben arzu etmem. Neticede sen Adana Demirspor'un futbolcususun. Galatasaray’ın futbolcusu değilsin. Hiç doğru bulmam ve gerekeni de söyledim. Yok öyle bir dünya. Ama neden tepki gösteriliyor Onyekuru'ya, Belhanda'ya? Galatasaray'da oynadığı için. Etkiye tepki olarak bunu yaptılar, doğru mu, değil. Gereğini fazlasıyla söyledim. Siz de yapmayın. Kışkırtmayı bırakın. Ben bütün futbolculara söylüyorum, taraftarlara da söylüyorum. Futbolcuyu motive edecek sözlerden uzak durun. Hakaretlerden uzak durun. Bana biri hakaret ettiği zaman beni motive eder. Göztepe maçında hakemler sahaya ısınmaya çıktı. İlk defa Süper Lig'de maç yönetecek hakem. 17 bin taraftar var. Baktım ıslıklamaya başladılar hakemleri. Dayanamadım. Mikrofonu istedim, mikrofon geldi. Sahanın ortasına geçtim, taraftarlara söyledim. Yapmayın, daha adam maçımızı yönetmedi ki. Ne karar verdiğini görmediniz ki. Neyi yuhalıyorsunuz kardeşim? Bazıları yine devam etti. Rakip takım geldi paşalar gibi oynadı ve bizi yendi. Alkışlayıp göndermemiz lazım. Bunu yapabilmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

'GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında konuşan Sancak, "Çok yakışıklı, hoş bir adam. Çok severim. O da bizi çok seviyor. Güzel bir ilişkimiz var. Ama neticede hoca, onun da ufak tefek hataları olacak ama adam gibi adamdır" dedi.





'ŞAPKA ÇIKARILACAK BİR OYUNCU'

Sezon başında Zenit'den Adana Demirspor'a transfer olan golcü Artem Dzyuba ile ilgili olarak Sancak,"Dzyuba kamp geçirmemişti. Hazır değildi. Şu an antrenmanlar ile hazır hale geliyor. Bizim hoca dört dörtlük hazır olmadan, iyi görmeden formayı vermiyor. Dzyuba iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Kariyerine baktığımız zaman şapka çıkartılacak bir oyuncu yani. Daha lig uzun, hedeflerimiz var. Hoca üç tane santrfordan bir şekilde faydalanacak" şeklinde konuştu.

'TAYYİP TALHA KALSAYDI YEDEK OLACAKTI'

Sancak, Adana Demirspor'dan Beşiktaş transfer olan Tayyip Talha Sanuç'un A Milli Takım'a çağrılması için Hamit Altıntop'a çağrıda bulunarak şöyle devam etti: "Tayyip Talha 4 yıldır bizde olan bir oyuncuydu. Artık aslında bizde misyonunu tamamlamıştı. Göndermeseydik yedek kalacaktı zaten. Normalde sağ stoperdir. Ben hep hocaya söylerim, hocam Tayyip Talha sağ stoperdir. Sol stoper oynatıyorsun da sağ stoperdir. Sol stoper oynayamıyor. Sol stoper oynadığı dönemde bakın, ya Samet'e pası verir ya kaleciye verir. Çok nadirdir topla çıkması. Sağ stoperde, Beşiktaş da forma giydiği iki maça baktım, güzel oynuyor. Şimdi kalmış olsaydı Samet'in yedeği olacaktı.

'FENERBAHÇE GEÇ KALDI'

Biz prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmıştık. Sadece ödemelerde anlaşamamıştık. Sonra Fenerbahçe'de Bruma, Serdar Dursun gündeme gelince döndük. Çünkü futbolcu takası olsaydı Fenerbahçe'ye de verebilirdik. Takas olmadı. Yok biletini Fenerbahçe almış. Yok öyle bir şey. Biz söz vermiştik Beşiktaş'a. O sırada Ahmet Nur Çebi arayıp tamam başkan şartlarını kabul ediyoruz deyince, bizde tamam dedik. Fenerbahçe geç kaldı. Bruma olsaydı veya Serdar Dursun olsaydı Fenerbahçe'de olacaktı. Milli Takım'a gitmesi gereken bir oyuncu. Buradan da Hamit Altıntop'a selam olsun. Alın Milli Takım'a. Samet var bizde. Çağırın Milli Takım'a."