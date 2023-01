Süper Lig 'in 18. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, hakem Arda Kardeşler'in verdiği penaltı kararına tepki göstermiş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına MHK ve hakemler hakkında açıklama yapmıştı.

Sancak'ın tepkisinin ardından PFDK, Arda Kardeşler'e hakaret ettiği gerekçesiyle Başkan Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası verdi.

Murat Sancak, verilen cezaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Sancak, ''Bu cezalar beni yıldırmaz, sadece ve sadece adalet sağlanana kadar daha yüksek sesle bağıracağım, hakkımızı helal etmeyeceğim, hakkımızı gasp edenlere iyi dileklerde bulunmayacağım, her şartta her ortamda adalet diye söyleyeceğim, sadece bize değil, her takım için. Noktalı virgül" ifadelerini kullandı.

İHA