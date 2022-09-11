Murat Sancak’tan, Başkan Karalar’a forma

Adana Demirspor’la gurur duyduklarını, ligde kalıcı olmasının yanı sıra, önemli başarılara imza atmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, imkanlar doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Murat Sancak da maddi manevi desteklerinden dolayı Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

İHA