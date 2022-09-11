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Murat Sancak’tan, Başkan Karalar’a forma

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ve Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Başkan Zeydan Karalar’a Adana Demirspor forması hediye etti.

11 Eylül 2022, Pazar 11:42 Son Güncelleme:
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Murat Sancak’tan, Başkan Karalar’a forma

Adana Demirspor’la gurur duyduklarını, ligde kalıcı olmasının yanı sıra, önemli başarılara imza atmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, imkanlar doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Murat Sancak da maddi manevi desteklerinden dolayı Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. 

İHA

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