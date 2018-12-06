Sancak, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir maçındaki mücadeleden dolayı öncelikle futbolcularımıza sonra da yoğun yağışa rağmen destek veren taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’e karşı gösterilen mücadele tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanmıştır. Futbolun doğasında olan hakem hatası bizim maçımızda yaşanmış olabilir. Adana Demirspor’un bir çizgisi, duruşu var. Hakemler hata yapabilir. Bizim aleyhimize de oluyor, dönem dönem lehimize de oluyor. Hakem dünyada da, her yerde olduğu gibi hata yapmıştır, yapacaktır da. Bu sporun güzelliği içerisindedir. Sezonun geri kalan kısmında lig ve kupa maçında bu hakem arkadaşlarımızın görev alacağının unutulmaması gerektiğini ifade etmekle beraber, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve Merkez Hakem Kurulu’nun, bundan sonraki süreçte adaletli yönetim sergileyeceklerinin inancı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor taraftarının, statta, sokakta ve sosyal medyada şartlar ne olursa olsun, kazansalar da kaybetseler de asla küfür etmemesi gerektiğini ifade eden Sancak, "Çirkin ve kötü tezahürat sonucu kulübümüzün maddi-manevi cezalar aldığını siz değerli taraftarlarımıza tekrar hatırlatıyorum. O yüzden hep beraber diyoruz ki; Adana Demirspor taraftarı küfür etme ve ettirme. Sabır, sabır, sabır... Bütün amacımız ve gayemiz yönetimi, futbolcusu, teknik heyeti ve taraftarlarıyla kısacası tüm camia olarak inandığımız şampiyonluğa ulaşmak. Allah nasip ederse bu yolda tüm taraftarlarımıza şampiyonluk sevincini yaşatmaya çalışacağız” diye konuştu.

İHA