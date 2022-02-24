' Galatasaray ya da Fenerbahçe Başkanı olsam Messi'yi alırdım' diyen Sancak, Adana Demirspor-Galatasaray maçının devre arasında Yunus Akgün'e tokat atıp neler söylediğin de açıkladı. Murat Sancak; Fatih Terim, Ali Koç, Balotelli, Montella ve şampiyonluk hedefiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KÜME DÜŞMEMEYİ DE ÖĞRENMELİYİZ

- 26 yıl sonra gelen bir buluşma. Çıkmak mı zor? Düşmemek mi?

Adana Demirspor 1940'da demiryolu işçilerinin kurduğu bir kulüp. Süper Lig'de olduğu dönemlerde iyi işler de yapmış. Tabi düştükten sonra çıkmak da kolay olmuyor. Çoğu finallerden yarı finallerden dönmüş bir takım. 26 yıl boyunca hiç çıkamadı. Benim dönemimde de 2 sene 1 final oynadık, 1 yarı final oynadık biz de çıkamadık. 3.sene çıktık. Efsane geri döndü demek iddialı olur. Ben şampiyon olduğumuz gün İzmir'de söylemiştim. Önce bir kalıcı olmaya geldik. 26 yıl nasıl çıkamadıysak düşmemeyi de öğrenmemiz lazım.

O BÜYÜĞÜMÜ KIRAMADIM BAŞKAN OLDUM

- Siirtli olup, Adana başkanı olma fikri nasıl oldu?

1996-2004 arası 8 yıl Adana'da yaşadım. Hedef Ecza Deposu'nu kurmaya gittim. Merkez de Adana'ydı. Sağ olsunlar o dönemden beri severler. Başkanlık için akıllarına geliyorum. Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu vardı. Teklif ettiler iki defa kabul etmedim. Bana tapusunu verselerdi gitmezdim. Ama başka bir büyüğümün ricasını, emrini kıramadım gittim.

BENDEN OYUNCU ALMAK KOLAY DEĞİL!

4-5 futbolcumuza hem yurt içinden hem yurtdışından teklifler vardı. Transfer zamanı çok şanslı olduk. Balotelli'ye bonservis ödemedik. Şu anda 6-7 milyon Euro bonservis verenler var. Diğer taraftan Assambalonga var. Herhalde bunu bırakmaya kalksak 2-3 milyon Euro'da ona da verirler. Samet Akaydın var biliyorsunuz. Tayyip Talha var yurtdışından bir kulüp ciddi şekilde istiyor. Benden oyuncu almak o kadar kolay değil. Bir yabancıya ederini veriyorsan, bu yerli diye vermiyorsan ben müdahale ederim öyle şeylere.

YUNUS AKGÜN'Ü TÜRK FUTBOLUNA BİZ KAZANDIRDIK

- Lige flaş transferlerle girdiniz. Bu transferlerin şimdiye kadar karşılığını aldınız mı?

Transferlerde yüzde 50-60 başarı elde ettiğiniz zaman bu başarıdır. Biz yüzde 80 başarı sağladık. Yunus Akgün'ü Türk futboluna G.Saray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. G.Saray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Ama inşallah bizde gösterdikleri iyi performansı oralarda da gösterirler. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar Ama ikinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. G.Saray taraftarı çok zor bir taraftar. Bir iki hata yaptığı zaman oyuncusunu yollayabiliyor. Şimdi de mesajım onlara olsun, biraz sabırlı olsunlar.

"YUNUS'A İKİ TANE BABACAN TOKAT ATIM KENDİNE GELDİ"

Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Yunus Akgün de G.Saray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun" dedim. "Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun" dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık.

"GALATASARAY'IN, FENERBAHÇE'NİN BAŞKANI OLSAM MESSI BENİM TAKIMIMDA OYNARDI"

- Samet Aybaba sonrası İtalyan Montella ile anlaştınız? Montella'nın performansını nasıl buluyorsunuz?

Hocamız, ligin en kariyerli hocalarından bir tanesi. Kuntz, geldiğinde onunla kıyaslamaya kalktılar. Ben de o dönem İyi bir hoca aldığımızı söylemek için 'Kuntz'dan daha kariyerli biri hoca" demiştim . G.Saray'ın, F.Bahçe'nin bile getiremediği bir hocayı getirdik işin özü bu. Şimdi ben G.Saray'ın ya da F.Bahçe'nin başkanı olsaydım. Dünyanın en iddialı hocasını getirirdim, Messi benim takımımda oynardı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GELECEĞİ BENİM İKİ DUDAĞIMIN ARASINDA

- Bu büyük kulüplerin başkanlarına eleştiri mi?

Samet Aybaba'dan sonra en iyi hocayı getirmem gerekiyordu. O yüzden gittim bu hocayı aldım. Keşke iyi Türk hocaları da alabilseydik ama maalesef Türk hocaları çok egolu iletişim kurmakta zorluk çekiyorum. 'Ben hocayım, istediğim gibi yaparım, istediğim gibi oynatırım' diyor. Başkanın olduğu yerde kimse kusura bakmasın o benim çalışanım yani… Onun geleceği benim iki dudağım arasında git dedim mi gidecek. Sen başkanın, armanın üstüne çıkmaya kalkarsan olmaz. Benim olduğum hiçbir yerde hoca kulübün üstüne çıkamaz. Çıkmasına da müsaade etmem.

FUTBOLCULARI ELİMLE BESLİYORSAM HOCA DA YILDIZLARI İDARE ETMELİ!

Samet hocayla da ego sorunu yaşandı. Sen şimdi kulüp olarak dünyanın, Avrupa'nın en kariyerli oyuncularını getiriyorsun. Bunlara farklı yaklaşman lazım. Ego olacaksa bende olmalı ancak bir başkan olarak ben onlara kebap hizmeti veriyorsam. Benim gücümde, benim konumumda olan birisi futbolculara çocuğu gibi, kardeşi gibi ilgileniyorsa, bir baba gibi disiplini de sağlıyorsa, hocanın da haydi haydiye yapması lazım. Bir hoca elindeki futbolcularla başarılı olur. Sen bunlara abi, kardeş, baba olacaksın. Hatta başkana bu noktada yer bile bırakmayacaksın. Başkana sorun da getirtmeyeceksin. Bunları yapan hocanın başarılı olmama şansı yok.

BELHANDA'DAN SONRA PATIR PATIR DÖKÜLDÜLER

- Belhanda transferinden sonra arka arka imzaların atılmasını neye bağlıyorsunuz?

"Biz Belhanda'yı alana kadar transfer yapamamıştık. Ama Belhanda'yı aldıktan sonra patır patır dökülmeye başladılar. Hatta Balotelli böyle geldi. Ben Balotelli'yi alırken satmak için almadım ki. Fırsat transferiydi tabi ki. Aslında Gervinho'yu alacaktık. Oğlum dedi ki baba o müzmin sakat sen yine de bir araştır dedi. Gervinho benim kafamda soru işareti oldu. Ondan vazgeçtik. Sonra Trabzonspor aldı."

BALOTELLI, ADANA'YI GÖRMEDEN İMZA ATTI

"Balotelli gündeme gelince o deli, sıkıntılı, başımıza iş almayalım dediler. Ama ben hallederim, delileri severim dedim. Bir dünya yıldızını, Türkiye'ye getirmek, hele hele Adana'ya getirmek çok önemli bir olaydı. Mario, Adana'yı görmeden İstanbul'da imza atı. Bu dünya yıldızı bir futbolcu için kolay iş değil. Önce İstanbul'a davet ettik. Oturduk detayları konuştuk. Balotelli'nin menajeri bizden transferin yüzde 20'sini istedi. Daha sonra Balotelli kendisi bize gelmek isteyince yüzde 10 menajerlik ücreti ödedik. O da 900 bin Euro. 3 milyon 600 bin Euro'dan 900 bin Euro vermiş olduk. Balotelli bizi sevdi saydı. Biz de onu sevdik, saydık. Şimdi Adana'da ikinci baharını yaşıyor. Balotelli öncesi Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşı İbrahimovic'in bize transferi için görüştü. Ama olmadı..."

MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMESİNDE KEBABIN BİLE KATKISI VAR

- Balotelli, 3.5 yıl sonra İtalya Milli Takımı'na çağrıldı. Adana'nın katkısı nedir?

"Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağırılmasında benim, hocanın, futbolcu arkadaşlarının, Adana'nın hatta kebabın bile katkısı var. Buraya gelirken milli takıma gitmek istiyorum diye geldi. Biz de o ortamı hazırladık. Bizim verdiğimiz ücretin 3 katı Katar'dan teklif almıştı zaten. Ama oraya gitmedi. Oraya gitseydi milli takıma gidemezdi. Türkiye'ye geldi, buradan milli takıma gideyim dedi ve üzerine düşeni de yaptı."

MARİO 39 DERECE ATEŞLE GÖZTEPE MAÇINA ÇIKTI

Göztepe maçında Balotelli 39 derece ateşle kendi isteğiyle maça çıktı. Ve muhteşem bir gol attı. İkinci devre yine oynamak istiyor ama baktık titriyor, biri taraftan da terliyor. Doktorlarla konuştuk, sahada yığılabilir diyorlardı. Müsaade etmedik. O maç da 1-1 berabere bitti. Kendi kalemize attık.

BALOTELLİ'NİN OLDUĞU MAÇLARDA RAKİP 9 KİŞİ

- Milli maçına gitmek ister misiniz?

Uçak korkum var. Gitmek isterim tabi ama bakalım. İnşallah Türkiye'yle İtalya final maçını oynarlar. Gönlümüz Türkiye'den yana tabi ki. Onu da seyretmek isteriz. Umarım oynarlarken başımıza bela olmaz.

- Balotelli bir dünya yıldızı. Onun olmadığı maçlarda zorluklar yaşandığı da bir gerçek.

Balotelli'nin olduğu maçlarda bir defa rakip 9 kişi oynuyor. İki kişi tutuyor. Bugün Vargas 4 gol 9 asist Yunus da 8 gol 12 asistle oynuyorlarsa bunda yüzde 80 Balotelli'nin katkısı var. Onları sağlı sollu kaçırınca onlar da alıyor götürüyor. Atıyor, attırıyor. Her gün bir yere veriyorlar Balotelli'yi. Yok Suudi Arabistan'a gidiyor, yok Galatasaray'a gidiyor. Sorduklarında ben de 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım dedim. Serbest kalma bedeli 10 milyon Euro'dan daha düşük. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü Balotelli'nin kendi ifadesidir. 'Ben buradan hiçbir zaman gitmek istemem. Başkan bir gün git derse giderim ama para kazandırmadan da gitmem" dedi. Balotelli'yi gönderirsem en az onun kadar kariyerli bir oyuncu almam lazım. Böyle oyuncu almak kolay mı? Niye satayım o zaman.

BERLUSCONİ İLE DOSTLAR, SIK SIK TELEFONLA KONUŞURLAR

Bazıları 'deli derler' ama hırslı adam. Bir Antalya maçımız var. Kalecileri de 18'in dışına çıktı. Mario topu taşıyor. Devam etse aşırıp golü atacak. Ama arkadan Antalyalı iki sefer tekme attı. Dayanamadı döndü. Futbolcu gelip ona betona çarpmış gibi çarptı. O golü de atmadı. Mario aynı zamanda çok meraklı ve ilgili biri. Futbolun dışında siyaset de konuşuruz. Zaman zaman sohbet ederken tak telefonu kaldırır birini arar. Telefonun diğer ucundaki kişi Berlusconi'dir. Onunla sık sohbet eder.

5 YIL İÇİNDE ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR

- Aklınızdan şampiyonluk geçiyor mu? Şehir şampiyonluk için ne zaman hazır olur?

Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Üstlere gelince taraftar biliyorsunuz her şeyi ister. Ama bu seneki hedefimiz ilk 10. Bu ilk 10'un içinde birincilik de var, 10'unculuk da var. Bu sene Avrupa olacak mı öyle bir iddiam yok. Ama olursa da yok demeyiz niye diyelim. Üzerimize düşeni yaparız. Şampiyonluk için ise hedefimiz ilk 5 yıl. Pes etmek yok.

- En çok hangi maçlara üzüldünüz?

İçerde Fenerbahçe maçımız çok üstün oynadık. Ama maalesef yenildik. İstanbul'daki Beşiktaş maçını da kazanmaya, gelmiştik. Onun haricinde Malatya maçı vardı. Kendi sahamızda 2-0 yenildik. Göztepe maçına çok üzüldüm o maçı almamız lazımdı. Benim stadımda futbolcumu yuhalayanı tespit edersem onu maça almam. Parasını iade ederim, passoligini iptal ederim.

TARAFTARI ALİ KOÇ'U ISLIKLADI. BİR BAKIŞIMLA SUSTURDUM!

Fenerbahçeliliğim bitti artık. Zerre kadar kalmadı. F.Bahçe- Adana Demirspor maçında Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u ıslıkladığı zaman ben bir bakışımla susturdum bazı taraftarları. Benimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin haddi hesabı yoktu.

AKİNTOLA'YI AYARTAN O KULÜBÜN BAŞKANINA AĞZIMA GELENİ SÖYLEDİM

- Yıldızlar Adana'da mutlular mı?

Futbolcuların şehirden ve takımdan mutsuz olanı görmedim. Ama oynamayan oyuncu mutsuz oluyor. Akintola, pahalı oyuncum. Hatayspor'a 1.1 milyon Euro bonservis verdim. Şimdi Yunus yer bulunca o da oynamak istiyor doğal olarak. Oyuncuya menajeri aracılığıyla orada oynayamıyorsan başka kulüp bulalım diye arıyorlar. Hatta o kulübün başkanını aradım ağzıma geleni söyledim. "Bir kulübü karıştırmaya kalkmayın. Kulüp nasıl karıştırılır gösteririm, tüm futbolcularınıza teklifte bulunurum dedim." Sözleşmeli bir oyuncuyu hiçbir kulüp arayamaz. Arkadan dolanıp 2 puan almaya müsaade etmem.

BALOTELLİ'YE KOÇ YUMURTASI YEDİRDİM

Adana'ya ilk gittiğimde 63 kiloydum... 8 yıl sonra 36 kilo alarak döndüm. Sonra 9 kilo verip 90'a düştüm. Başkanlık döneminde tekrar 109 çıktım. Şimdilerde 105 kiloyum… Adana'da en az 4 porsiyon kebap yiyorum. Ben en çok böbrek severim, koç yumurtası severim, dalak severim, uykuluk severim ama ciğer sevmem. Ben küçüklüğümden beri böbreği çiğ bile yerim. Dalağı da kanlı kanlı yerdim. Bir doktor önermişti. Bol bol dalak yerdim. Etin en güzel yeri koç yumurtasıdır. Çok lezzetli. Sporculara da yediriyoruz. Balotelli'ye bile koç yumurtası yedirdim. Güzel dedi.

FATİH TERİM'İN ADANA'YA BORCU VAR DEDİM; ÇÜNKÜ!

- Geçenlerde Fatih Terim'in Adana'ya borcu var dediniz. Terim'in gerçekten Adana'ya borcu var mı?

Aslında o röportajın önüne bakmak lazım. Orada söylemek istediğim şuydu. Fatih Hoca çok değerli biri. G.Saray ondan önce şampiyon olamayan bir takımken sonraki zamanlar arka arkaya şampiyon olmaya başladı. UEFA Kupası'nı aldı. Hatta şunu söyledim. Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Hoca'dır. Şampiyonlar Ligi'ni yeni bir hoca alana kadar en değerlisi o. Ben Siirt'liyim, Adana'lı değilim. Onu sordular. O yüzden daha önce de demiştim Fatih Hoca'nın bu şehre borcu var. Neden Adanalı olduğu için. Yardımcı olması gerek. Biz tabi ki para dilenmiyoruz. Örnek verdim orada. Bir futbolcuyu 3 takım istiyorsa Adana Demirspor'a vermesi lazım diye. Benim söylediğim tamamen o. Yoksa Fatih Hoca benim abimdir. Eminim o da beni seviyordur.

BAŞKAN GELDİKTEN SONRA KÜFÜR EDEMİYORUZ DEMİŞLER!

- Adana şehrinin futbola olan ilgisini bilmeyen yoktur. Sizle birlikte neler değişti?

Benim gittiğim dönemde Adana Demirspor taraftarı çok problemli bir taraftardı. İlk gittiğimde taraftar liderleriyle, taraftarlarla yaptığım sohbette küfürü kabul etmediğimi söyledim. Beni burada istiyorsanız bir defa küfürü lügatınızdan çıkaracaksınız dedim. Taraftar liderlerinden birisi arkadaşıma 'Başkan geldikten sonra ne polisle çatışabiliyoruz, ne rakiple çatışabiliyoruz, ne küfür edebiliyoruz' demiş. Bu kötü bir şey mi hayır bence iyi bir şey.

ADANA DEMİR'İ HERKESİN İKİNCİ TAKIMI YAPACAĞIZ

- Adana Demirspor Türkiye'de herkesin ikinci takımı yolunda mı?

Amacım, Adana Demirspor'u herkesin ikinci takımı yapmaya çalışmak. Bunu yapacaksak. Taraftarlar da üzerine düşeni yapmalıdır. O kadar saygı görüyoruz ki. Trabzon'a gidiyorsun 2-0 yenilmene rağmen stattan çıkarken taraftarlar bizimle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Trabzon taraftarı herkese sıcak davranmaz. Ama bize teveccüh gösterdiler. Her yerde bu sevginin karşılığını görüyoruz. Sivas'ta, Antalya'da, İstanbul'da… Demek ki attığımız adımlar doğru. Futbolcularıma kesinlikle zaman geçirmek için sahada yerde kalmayacaksınız dedim. Son 3-4 maçta çok ağır bir şey olmadığı sürece yerde yatan yok. Kayseri maçında 87'inci dakikada gol yedik. Aslında oyalasak maç bitirdi ama yapmadık.

ANADOLU'DAN HER SENE ŞAMPİYON ÇIKAR

Bugün 4 büyük kulüplere verilen avantajlar Anadolu kulüplerine verilse emin olun her sene onlardan şampiyon çıkmasına ihtimal yok. Bu kısıtlık bütçelerle Sivasspor, Konyaspor, Hatayspor, Adana Demirspor zorlayabiliyorsa, daha büyük bütçe verilse kim bilir ne olur. Adana Demirspor'un bilançosuna bakıyorsun artısı olmasına rağmen 220 milyon transfer limiti var. Diğerlerine baktığınızda borçlar gırla. Yapılandırılmış bankalarla, onlar ayrılıyor var olan gelirlere göre transfer bütçeleri veriliyor.

4 BÜYÜKLER KADAR KOMBİNE SATTIK

- Süper Lig'in başka dinamikleri var. Ligde kalıcı olmak için planınız hazır mı?

Planlarımızı yaptık. futbolcu anlamında çekirdek bir kadromuz var. Profesyonel bir yönetimimiz var. Kurumsal bir kulüp haline geldik. Bu gelir düzeyiyle iddialı hale nasıl gelinir diye sorarsanız? her şey maddiyatla alakalı. Hiç kimseye de bir borcumuz yok. 12 bin kombine sattık. Herhalde 4 büyük kulüpler bile o kadar satamamıştır. Çünkü Adana, futbola ve Süper Lige aç. 33 bin 700 kişilik Stadı dolduracak potansiyele sahibiz.

TÜRK FUTBOLU 4 BÜYÜK FOBİSİNDEN KURTULMALI

Ben 4 yıl öncesine kadar seyirciydim. Başkanlık olunca ise bir işi aldığınızda adam gibi yapmak lazım. Yapamayacaksan başkan da olma yani. Burada hiçbir zaman bencillik yapmadım. Bütün futbol takımlarını kucaklayacak mesajlar veriyorum.

KONUŞMALARIMIN AMACININ HAKLILIĞINI DOĞRULAMAKTADIR

- Geçmişte de çok büyük cezalar aldınız?

Hakkımda disiplin kurulunca verilen kararı kabul etmem mümkün değildir. Tüm eleştirilerimin ve iddialarımın TFF'deki Fetö yapılanması ve bu yapılanmanın halen devamıyla ilgili olduğu açıktır. Hakemlerle ilgili söylemlerimde bunun dışında hiçbir amacımın olmadığı açıklamamın içindedir. TFF, Fetö yapılanması hakkında bilgiye başvurulması üzerine suç duyurusunda bulunmuşken, "hakemlere hakaret ettiğim" ortaya konularak, benimle ilgili bu aşamada ceza verilmesi, aslında konuşmalarımın amacının haklılığını doğrulamaktadır. Keza Gaziantepspor ile bu hafta yapacağımız maçımıza; eleştirilerimin ve camia olarak yaşadığımız haksızlığın içinden bir Hakem'in hakem heyetine atanması, yapılanmanın gücünü göstermektedir. (Hala Federasyon içerisinde Fetö mücadelesinde kararlılığına ve karakterine emin olduğum yöneticilerin varlığına şüphesiz şahidim.) Gerekli tüm süreç hukuki olarak sürdürülecek olup, bu mücadele elimden geldiğince tarafımca tereddütsüzce sürdürülecektir. Adalet bu ülkede hepimiz için vazgeçilmezdir.

'HAKEMİ ÖLDÜRÜCEĞİM' DİYENE CEZA YOK

'Merkez Hakem Kurulu Semineri'nde 4 büyük fobisinden kurtulun' dedim. Maça çıktığınız zaman kulaklarınızı kapatın gördüğünüzü çalın dedim. Her şeyin bir vebali var. Haksızlığa karşı dik durdum. Hatta en büyük cezaları yiyen başkanlardan bir tanesiyim. Bir defasında 175 gün yedim bir de 421 gün yedim. En son da 3 ay ceza aldım. Ama Süper Lig'de silahımı getir hakemi öldüreceğim diyen başkana 11 gün veriyorsun. Diğer tarafta sahaya giriyorsun 15 gün yiyorsun. En son yakın zamanda Malatyaspor başkanı sahaya kadar girip hakemi dövmeye kalktı. 25 gün verdiler.

MENEMEN MAÇINDA YASA DIŞI BAHİS OYNANDI

Geçmişte bir menemen maçı oynadık. Çok irdelenmesi gereken bir maçtı. Türk sporunda yasadışı iddia olaylarına çok dikkat edilmesi gerekir. İddia tüm kulüplerin baş belası olacak. Herkesin bununla mücadele etmesi gerekiyor. Menemen maçında 1-0 yeniktik, 5 kişiyle gole gidiyorduk. İki kişiyle rakibi yakalamışsın, arkada bir oyuncu pozisyonla alakası olmayana yerde, hiç bir temas ve ikili mücadele yokken kendini yere bırakıyor. Hakem düdüğü çaldı ve oyunu durdurdu. O zaman çıldırıyorsun. Maçtan sonra bakıyorsun o maçta 1'e 6 vermiş. Ve Kıbrıs üzerinden çok ciddi rakamlarla gayri meşru oynanmış.

VİNÇ KİRALAYIP İZLEDİM

O dönem cezalıydım. İstanbul'da Ümraniye maçıydı. Maç'tan 1 gün önce Ümraniyespor başkanıyla stadı gezdik. Netice itibariyle takımın yanında olmak istiyorum. Tam stadın dışında bir konteyner vardı. Oraya bir sandalye, sehpa atar seyrederim dedim. Nezaket örneği gösterdi başkan ben de oraya gelirim beraber seyrederiz dedi. Daha güzel olurdu aslında öyle olsaydı. Temsilcilerin 3'ünü de tanıyorum. Başkanım burası stadın içi gözüküyor, burada seyredemezsiniz dediler. Kızdım, döndüm dedim ki bana vinç ayarlayın. Adana'da apartmandan seyrediyorduk.

ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLADI

- Yabancı sınırlamasına bakış acınız?

Yabancı sınırlamasını doğru bulmuyorum. Bu uygulama olmasın diye 20 kulüp karar almamıza rağmen sağ olsun Nihat Özdemir kararımızı hiçe sayıp uygulattı o kuralı. Ama doğru değil. Netice de 20 kulüp karar almış yani. Federasyonun kulüplerle daha yakın temas içinde olmasında fayda var. 14 yabancı değil 10 yabancı yapın ama sahada kim oynayacak onun kararını vermeyin. Yabancı oyuncuların olması kötü bir şey değil. 14 yabancı diyorsun 8'i sahada, 6 kişiyi kadroya koyamıyorsun ki. O kadar zengin kulüpler değiliz. Sen niye 6 oyuncuyu bize yedekte bıraktırıyorsun.

HER YERDE YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ

- Deplasmanda daha iyi oynayan bir Adana Demirspor var. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Kaliteli olan her takım iyi sahada oynamak ister. Bizim sahamız maalesef iyi değil. Bazı yerler toprak, bazı yerler çim. Adana'da iki kulüp olmamıza rağmen 350 bin dolar verip yeni bir güneş enerjisi gibi çalışan, tohumları patlatıp, çabuk hazır hale getiren bir cihaz almak zorunda kaldım. Zemin düzelirse Adana'da daha iyi oynarız diye düşünüyorum. Büyük kulüplere karşı hep iyi oyun oynadık. F.Bahçe'yi güzel bir oyunla yendik. Trabzon deplasmanında yenilmemize rağmen iyi oynadık. Defans yapan beraberliğe oynayan bir takım olmadık. Nereye gidersek gidelim yenmek için çıkıyoruz.

- MUSTAFA KAPI DA TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRILACAK

- Mustafa Kapı gelecek adına yapılan bir transfer mi? Avrupa'ya gitti olmadı orada?

Mustafa Kapı'yı Galatasaray, vermek istememişti. Onu Lille transfer eden ekip gidince yeni gelen ekip ona pek fazla şans vermedi. Kendisini ikna ettik. Bonservisiyle aldık. Satıştan Lille yüzde 20 pay vereceğiz. Montella'nın elinde büyük bir futbolcu, Türk futboluna kazandırılacaktır. (Sabah)



