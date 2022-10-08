Murat Sancak isyan etti! Kimlere güç gösterisi yapıyorsunuz!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası maçın hakemlerine isyan etti.

"12-13 dakika durmuş maçı 6 dakika uzatırsın"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sancak, "Penaltıyı vermezsin, yarım metre ofsayt golü VAR çizgisiyle ayarlarsın. 12-13 dakika durmuş maçı 6 dakika uzatırsın. Hayırdır, kimlere güç gösterisi yapıyorsunuz? Hak ararken cezalarla terbiye etmeye kalkanlar, unutmayın sizler de bir gün adalet isteyeceksiniz. Allah'ın adaleti şaşmaz bilin" dedi.

Adalet her takıma lazım"

Açıklamalarına devam eden Sancak, "Su molası, sedye içeri alınması, 10 futbolcu değişimi hariç duran maç dakikaları ekte. Eyvallah bize figüranlığı biçenler er geç bu işin altında kalacak. Adalet her takıma lazım" şeklinde konuştu.

Murat Sancak'ın bahsetmiş olduğu ek kısmı: "68.10'da gol oldu. VAR incelemesi sonrası 71.15'te başlama vuruşu yapıldı.73.50'de kırmızı kart pozisyonu oldu. VAR sonrası 80.32'de maç başladı. 10 dakika gecikme."

Montella da isyan etti

Dün oynanan karşılaşma sonrası Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçın ardından, ' Bazı konular beni çok rahatsız ediyor. Maçın ikinci yarısında oynanmayan zaman çok oldu. Neden sadece 6 dakika veriliyor. Bunu anlamıyorum. Hakemin penaltı vermemesine kızmıyorum ama neden bu kadar oyun durmuşken sadece 6 dakika veriliyor bunu anlamakta zorlanıyorum.' ifadelerini kullanarak karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka'yı hedef almıştı. (Ajansspor)



