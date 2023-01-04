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Murat Sancak: "Hakemleri rahat bırakın"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter hesabından hakemlerle ilgili bir açıklamada bulundu.

04 Ocak 2023, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Murat Sancak: 'Hakemleri rahat bırakın'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, tartışmalara yol açan hakem kararları ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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En çok Anadolu kulüplerine haksızlık yapıldığını söyleyen Sancak, "Gözlerimiz kör olmuş, görmemize rağmen göremiyoruz. EVET bugün ben de diyorum ki rahat bırakın hakemleri. Herkese haksızlık yapılmış ama en çok Anadolu kulüplerine yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sözlerine hakemlere seslenerek son veren Sancak, "Büyük ve kollanan takımlar var ama yeter! Hakemler; sizler de artık daha dikkatli, hakkaniyetli davranın" dedi. (Sporx)

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