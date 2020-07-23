Murat Sancak: Bursaspor’a karşı Adana’da galibiyet almak istiyoruz

TFF 1. Lig’de play-off yarı final ilk maçında Bursaspor’la deplasmanda golsüz berabere kalan Adana Demirspor, rövanş karşılaşmasında sahasında alacağı galibiyetle adını finale yazdırmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Bursa deplasmanına galibiyet hedefiyle gittiklerini söyledi.

Golsüz berabere kaldıkları için üzgün olduklarını dile getiren Sancak, şunları kaydetti:

"Güzel bir maçtı. Dengeli bir karşılaşma oldu. Her iki tarafın da pozisyonları vardı ancak 0-0 berabere bitti. Gollü beraberlik olsa daha avantajlı olurduk. Gol pozisyonlarına da girdik ancak sonuçlandıramadık. Final biletini elde etmek için Bursaspor’a karşı Adana’da galibiyet almak istiyoruz. İnşallah başarırız, hedefimiz bu yönde."

Sancak, takımlarının bu sene Süper Lig’e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Play-off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile Bursaspor, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak.