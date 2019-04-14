Murat Şahin: Kalan 6 haftada kendimize yukarılarda bir yer arıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldı.

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle takımın başında maça çıkan yardımcı antrenör Murat Şahin, maçın genelinde çok enteresan bir maç olduğunu belirterek, "Maçın başları bizim için çok zordu çünkü daha 1'inci dakikada penaltı, ardından ikinci penaltıyı yedik. Bir tane de kırmızı kart gördük. İlk yarı oyun istemimizde bazen orta saha da özellikle bazı sıkıntılar yaşadık. Bunun akabinde pozisyonlar verdik. Maçın kırılma anları vardı. Git- gelli bir maç oldu ama 10 kişi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. 1-1'i yakaladıktan sonra artık maç bizim için biraz daha savunma ağırlıklı olmaya başladı. Bunu ikinci yarı takımımız 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi yaptığını düşünüyorum. Çocuklar ekstra atılan arkadaşları için biraz daha fazla mücadele ettiler. Bunun akabinde çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. 1 tane karambolden var. Dakika 80'den sonra maçı lehimize çevirecek Efecan ile bir pozisyonda yakaladık ama maçın genelinde bugünkü atmosfere baktığımızda 1 puan bizim için iyi olarak düşünüyoruz. Hem 10 kişi kaldı, hem 2 tane penaltı birini kaçırdılar. Rakibe de ilk yarı özellikle çok 2-3 tane net pozisyon verdik. 5'incilik mücadelesi olan bir maçtı. İki tarafta 1'er puanla ayrıldı. Bundan sonra kalan 6 haftada kendimize yukarılarda bir yer arıyoruz. Bunun için de mücadelemize devam edeceğiz" dedi.