Sezon başı yapılan transferlerden Murat Sağlam, ilk etap kamp döneminin göze giren isimlerinden oldu. Wolfsburg’un U23 takımından bedelsiz bir şekilde transfer edilen Murat, sağ bekte beğeni kazandı.

Hızlı futbolu, dikine oyun tarzı ve hücumu düşünen yapısıyla Ersun Yanal’ın gözüne giren Murat, Boluspor’la oynanan hazırlık maçında da hiç yabancılık çekmedi. Özellikle hücum bindirmeleriyle alkış alan genç yıldızın kısa sürede takıma uyum sağladığı görüldü.

Sessiz sedasız kadroya katılan 21 yaşındaki oyuncu, şimdiden tam not aldı.

(Milliyet)