Murat 'Sağlam' pazarlıkta!
Fenerbahçe, Nazım Sangare transferi için Antalyaspor'a 1 milyon 750 bin Euro artı genç oyuncu Murat Sağlam ve bir sonraki satıştan pay teklif etmişti. Transfer resmen açıklansa da Murat'ın henüz Akdeniz ekibi ile anlaşmaya varamadığı kaydedildi.
Nazım Sangare'yi, Beşiktaş'ın elinden kapan Fenerbahçe, Antalyaspor'a bu transfer için 1 milyon 750 bin Euro artı genç oyuncu Murat Sağlam ve bir sonraki satıştan pay teklif etmişti. Transfer resmen açıklansa da Murat'ın henüz Akdeniz ekibi ile anlaşmaya varamadığı kaydedildi. Kırmızı- Beyazlılar'la pazarlıklarına devam eden 22 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmeleri Fenerbahçe de yakından takip ediyor.