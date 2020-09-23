Murat 'Sağlam' pazarlıkta!

Nazım Sangare'yi, Beşiktaş'ın elinden kapan Fenerbahçe, Antalyaspor'a bu transfer için 1 milyon 750 bin Euro artı genç oyuncu Murat Sağlam ve bir sonraki satıştan pay teklif etmişti. Transfer resmen açıklansa da Murat'ın henüz Akdeniz ekibi ile anlaşmaya varamadığı kaydedildi. Kırmızı- Beyazlılar'la pazarlıklarına devam eden 22 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmeleri Fenerbahçe de yakından takip ediyor.