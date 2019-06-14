Trabzonspor'la anlaştığı iddia edilen ve dün Trabzon'a giden Wolfsburg'un genç orta saha oyuncusu Murat Sağlam, kendisi için Fenerbahçe devreye girince transferden vazgeçti. Murat Sağlam'ın menajeri Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz." açıklamasını yaptı. Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.

Murat Sağlam kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21 Milli Takımımızında formasını giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve şert şutları ile dikkat çekiyor.

İlk olarak 2018-2019 sezonunda Wolfsburg II forması giyen Murat Sağlam, 25 maçta forva giydi ve 6 gol attı, 4 de asist yaptı.