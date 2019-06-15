Murat Sağlam kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Fenerbahçe Wolfsburg II ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. U21 Takımı'nın formasını giyen Murat Sağlam aynı zamanda sağ bek de oynayabiliyor.

15 Haziran 2019, Cumartesi 15:29
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Murat Sağlam kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-Lacivertliler Trabzonspor'un da ilgilendiği Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. Yapılan resmi açıklamada 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Murat Sağlam kimdir?

10 Nisan 1998 Hamelm doğumlu olan Murat Sağlam 10 numara, sol kanat ve sağ bek oynayabiliyor. 

Futbola Hameln-Land U17 takımında başlayan Murat Sağlam 2015 yılında Wolfsburg'a transfer oldu. Wolfusburg 2'de yani Almanya 4. Ligi'nde 4 sezon oynayan 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Türkiye U21 forması da giyiyordu.

Kulüp kariyerinde 89 maça çıkan Murat Sağlam 15 maçta gol sevinci yaşadı.

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