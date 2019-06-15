Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-Lacivertliler Trabzonspor'un da ilgilendiği Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. Yapılan resmi açıklamada 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Murat Sağlam kimdir?

10 Nisan 1998 Hamelm doğumlu olan Murat Sağlam 10 numara, sol kanat ve sağ bek oynayabiliyor.

Futbola Hameln-Land U17 takımında başlayan Murat Sağlam 2015 yılında Wolfsburg'a transfer oldu. Wolfusburg 2'de yani Almanya 4. Ligi'nde 4 sezon oynayan 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Türkiye U21 forması da giyiyordu.

Kulüp kariyerinde 89 maça çıkan Murat Sağlam 15 maçta gol sevinci yaşadı.