Murat Sağlam Fenerbahçe'de

Murat Sağlam Fenerbahçe'de 

15 Haziran 2019, Cumartesi 15:13
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Murat Sağlam Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli kulüp Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. 

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe,  Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

(FOTOĞRAFLI)

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