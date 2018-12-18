Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir gözaltına alındı mı?

Sosyal medyada daha önce MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in papağanına yaptığı işkenceyi konuşuyor. Murat Özdemir'in yaptığı paylaşım sosyal medyada infia yarattı. Bir çok isim Murat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına alındı.

Murat Özdemir ne yaptı?

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri büyük tepki çekti.

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına alındı.

Papağana da el konularak muhafaza altına alındı. Özdemir'in Beşiktaş asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS MERKEZİNE GİRERKEN 'ACUN' DİYE BAĞIRDI

Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, polis aracından indirildiği sırada 'Acun' diye bağırdı.

TARIM VE ORMAN BAKANI TWİTTER'DAN DUYURDU

Konu ile ilgili bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Pakdemirli, bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek, "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" dedi.





Murat Özdemir kimdir?

Türkiye onu TV8’de yayınlanan MasterChef programı ile tanıdı. Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir'in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergilemişti.

MasterChef Murat adıyla televizyon ekranlarında tanınan Murat Özdemir’in bir papağana şiddet uyguladığı videoya Acun Ilıcalı’dan tepki geldi. Ilıcalı “Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum. Yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum.” dedi.



