Murat Övüç kimdir? Murat Övüç evli mi, kaç yaşında, nereli?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz Youtube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu, anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.





Eşcinsel olduğunu babasına söylemediği için bir evlilik yapan Övüç, "Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü" dedi.

Eşinin yanından ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirmeye başlayan fenomen, bir kafede fal bakarak geçinmeye çalıştığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok zor dönemler yaşadım. Ev sahibi kapıma dayandı. Evde kuru ekmek vardı. Hamburgerciden ketçap alıp onu sürerek yedim. Ben nereden geldiğimi unutmuyorum. Bu yüzden ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Sadece koronavirüs sürecinde 780 aileye yardım ettim. Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı."

Bu açıklamalarının ardından sosyal medyada gündem olan Murat Övüç'ün kim olduğu ve hayatı merak edilmeye başlandı.

Murat Övüç kimdir?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç’ün asıl mesleği medyum’luktur. İstanbul’da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç’ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır.

Murat Övüç,“Benim Adım Osman” isimli komedi filminde oynayan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutlamış ve “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun” ifadelerini kullanmıştı.

20 yaşındaki oğlundan bahseden fenomen, "Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüsü geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" şeklinde konuşmuştu.



