Yaptığı çıkışlar ve ilginç üslubu ile bilinen sosyal medya fenomeni, Murat Övüç, Emre Kara'nın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Övüç, hakkında merak edilenleri anlatırken, iyi para kazandığını açıkladı. Özel hayatından mal varlığına kadar çeşitli konularda konuşan Övüç, sevgilisi hakkında da samimi itiraflarda bulundu. Bu zamana kadar sosyal medyada hiç linç yemediğinden bahseden fenomen, sevgilisi hakkında da ilk kez konuştu. 12 yıldır sevgilisinin olduğundan bahseden Murat Övüç, "12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı" dedi.

20 yaşındaki oğlundan bahseden fenomen, "Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüsü geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" şeklinde konuştu."

Murat Övüç 1968 yılında Van’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç’ün asıl mesleği medyum’luktur. İstanbul’da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç’ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır.

Murat Övüç,“Benim Adım Osman” isimli komedi filminde oynayan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutlamış ve “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun” ifadelerini kullanmıştı.

20 yaşındaki oğlundan bahseden fenomen, "Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüsü geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" şeklinde konuşmuştu.