Murat İlbilgi, 2020 Olimpiyatlarını hedefliyor

Atıcılığın yanında bir dönem atletizm yapıp ve fitness de çalışan Murat, bu yıl başında boy uzamasına bağlı olarak akciğer sönmesi hastalığına yakalandı.

Bir süre bu hastalığı için tedavi gören 19 yaşındaki milli atıcı, rahatsızlığının yarışmaların olmadığı dönemde oluşmasından dolayı herhangi bir yarışma kaçırmadı.

Genç milli atıcının kariyerinde aralarında uluslararası başarılarının da olduğu toplam 40 madalyası bulunuyor.

Avusturya’da 30 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Trap Skeet Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansla Türk bayrağını göndere çektiren 19 yaşındaki milli atıcı, Güney Kore’de düzenlenen Bütün Dallar Dünya Şampiyonası’nda da 5. oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki (TOHM) sporcusu Murat İlbilgili, başarıları arasına 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı da eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trap genç erkekler kategorisinde yarışırken 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi büyükler alanında temsil etmek için kota mücadelesi yapacak olan Murat İlbilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıcılığı dedesinden gelen bir sevda olarak tanımlayarak, küçükken babasıyla hafta sonları trap atmak için poligona gittiklerini söyledi.

Daha sonra babası ve amcasının kendisini ödüllü yarışmalara götürdüğünü ifade eden Murat, 2012 yılında milli takım antrenörü Ali Emre Güray’ın kendisini bu yarışmalardan birinde fark etmesiyle spora başladığını kaydetti.

İlk kez 2015 yılında milli takıma katıldığını dile getiren Murat, kariyerinde dünya üçüncülüğü, dünya beşinciliği ve Avrupa şampiyonluğu gibi uluslararası madalyalar bulunduğunu bildirdi.

Bu yıl başında boy uzamasına bağlı olarak akciğer sönmesine yakalandığını anlatan Murat, yarışmaların olmadığı dönemde tedavi edildiğini aktardı.

Güney Kore’de 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Bütün Dallar Dünya Şampiyonası’nda da 5. olduğunu anımsatan Murat İlbilgi, "Güney Kore’de finale kalmak çok zordu. Yarışmada çok heyecanlandım. Ülkem, antrenörlerim ve ailem benden madalya bekliyor. Bu bende biraz heyecan yarattı. Sanırım bu durumdan olumsuz etkilendim. Başladım, devamını getirdim ama finalde heyecandan istediğim atışları yapamadım. Uzun süren uçak yolculuğu da beni etkiledi. Şampiyonada uyku problemi yaşadım. Jet-lag oldum geceleri uyuyamadım, gündüzleri uyuklayarak attım." diye konuştu.

"Kota mücadeleleri benim için heyecanlı olacak"

Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını almak için ciddi anlamda ocak ayında atışlara başlayacağını anlatarak, fiziksel olarak çalışmaları sürdüğünü söyledi.

Gelecek aydan itibaren sürekli atış yapacağını belirten Murat, "Boş zamanım yok. 2019’da olimpiyat kotası almak için şampiyonalarda ilk 4’e girmem gerekiyor. Kota mücadeleleri benim için heyecanlı olacak. Gençler kategorisinde değil, olimpiyatlar için büyükler kategorisinde yarışacağım. Kota mücadelesinde heyecanımı yenmek istiyorum. 2019’daki kota mücadelelerinde en yüksek dereceyi elde etmek istiyorum. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda derece elde etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Günay: "Olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum"

Atıcılık Trap Milli Takım Antrenörü Ali Emre Güray da Murat’ın yeteneği ve yaşının genç olmasından dolayı geleceğini parlak bulduğunu kaydetti.

Murat’ın olimpiyata kota için yarışacak Türkiye’nin en genç sporcusu olduğunu aktaran Güray, şöyle konuştu:

"Murat Türkiye’de puan ortalamasında 2. sırada. Şu an takımın en genç üyesi. Normalde gençlerde yarışıyor ama büyüklerde kota mücadelesi verecek. Bunu başaran sporcular var. Murat yaşında olimpiyat kotası alıp olimpiyat kazanan sporcular var. Murat’la biz de aynı başarıları yakalamak istiyoruz. Atıcılıkta mücadele yaşı 40’lara doğru gidiyor. Murat bizim için büyük bir kaynak. Uzun yıllar ülkemizi iyi yerlerde temsil edecek. Büyük ihtimalle olimpiyat madalyası da alacaktır. Belki bu olimpiyatta olmasa da en az 3-4 olimpiyat görecektir. Olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum çünkü o yetenekte bir sporcu."

AA