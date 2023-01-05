2020 - 2021 Mustafa Cengiz dönemi saha zemininin bozulması nedeniyle görevden alınan Murat Ersoy kulübe bu kez Galatasaray Tesisler Koordinatörü olarak geri döndü.

Dün itibariyle göreve başlayan Ersoy, NEF Stadı, Kalamış Tesisleri, Taçspor Tesisleri ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sorumlu olacak.

O sezon Fatih Terim ve yönetim zemini eleştirmiş, Belhanda'nın da eleştirmesi sonucu yollar ayrılmıştı.

Galatasaray'ın o dönem Murat Çelik ile ilgili yaptığı açıklama;

Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Galatasaray, Stat İşletme Direktörü görevine o dönem Bakım Amiri görevini sürdüren Ali Çelikkıran'ı getirdiğini açıklamıştı.

Yakup Çınar