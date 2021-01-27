2 Mart 1988, Araban, Gaziantep doğumlu olan Murat Ceylan Türk futbolcudur ve şu an Elazığspor ile çalışmaktadır. Murat Ceylan 1,68 boyunda ve 32 yaşındadır. Elazığspor'da 7 numaralı formayı giyen Murat Ceylan orta saha oyuncusudur.

Murat Ceylan hangi takımlarda oynadı?

Murat Ceylan altyapı ve profesyonel kariyerinde farklı takımlarda oynama imkanı bulmuş bir futbolcudur. Murat Ceylan'ın alt yapı bilgileri aşağıda sıralanmıştır:

2002 - 2004, GaziantepBB

2004 - 2005,Gaziantepspor

Murat Ceylan'ın profesyonel kariyeri hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir:

2004 - 2012, Gaziantepspor, 126 maç 4 gol

2006 - 2007, GASKİ (kiralık), 29 maç 2 gol

2011 - 2012, Samsunspor (kiralık), 14 maç 0 gol

2013 - 2016, Mersin, 95 maç 1 gol

2016, Gaziantep Belediyespor, 47 maç 0 gol

2018 - 2019, Fatih Karagümrük, 12 maç 0 gol

2019 - Elazığspor, 6 maç 0 gol

Toplam: 329 maç 7 gol

Murat Ceylan'ın kariyeri boyunca çıktığı milli takım maçları hakkında detaylı bilgi aşağıda listelenmiştir:

2004, Türkiye U-17, 1 maç 0 gol

2007, Tükiye U-19, 7 maç 1 gol

2008, Türkiye U-21, 1 maç 0 gol

Toplam: 9 maç 1 gol

Murat Ceylan 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Murat Ceylan'ın günümüzdeki piyasa değeri yaklaşık olarak 50 bin Euro olarak belirlenmiştir. Murat Ceylan kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2011 yılında Gaziantepspor'da forma giyerken 3,5 milyon Euro ile ulaşmıştır. 2012 yılından beri piyasa değeri düşüş gösteren Murat Ceylan'ın son yıllardaki piyasa değerleri yaklaşık olarak benzerdir. 2019 - 2020 ve 2020 - 2021 sezonları için Elazığspor ile anlaşan Murat Ceylan'ın aldığı maaş ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

Murat Ceylan'ın kariyeri

Murat Ceylan Gaziantep doğumludur ve futbolculuk hayatına da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da forma giyerek başladı. Çok kısa bir süre sonra Gaziantepspor'a transfer olan Murat Ceylan, 2004 - 2005 sezonu için takım ile profesyonel bir sözleşmeye imza attı. Böylelikle orta saha ortasında ve sağ bek oynayan oyuncunun profesyonel anlamdaki futbolculuk kariyeri de başladı.

Murat Ceylan Gaziantepspor ile sözleşme imzaladığı yıl ilk 2 maça çıkmadı, devam eden maçlardan itibaren takıma katıldı. İlk sezonunda 2 maç geçtikten sonra Gaziantepspor forması giyme imkanı bulan Ceylan, Akçaabat Sebatspor ile yapılan maçta Süper Lig 'deki ilk maç deneyimini de edindi. Murat Ceylan 2005 -2006 sezonunun ara döneminde Gaskispor'a kiralandı. Murat Ceylan 1,5 yıl süreliğine Gaskispor'da forma giydi. Gaskispor'dayken kendini fazlasıyla geliştirme imkanı bulan Murat Ceylan, aynı dönem içinde U-19 milli takımına katılmaya da hak kazandı.

Murat Ceylan 2011 - 2012 sezonunun ara döneminde Samsunspor'a kiralandı. Bu kiralık sözleşmesi oluşan bazı problemler sebebiyle gerçekleştirilemedi. Yarım sezon Gaziantepspor'da forma giyen Ceylan, ara transfer dönem ile sezon sonu arasını Samsunspor'da geçirdi.

2012 - 2013 yılı sezon arası geldiğinde Murat Ceylan, Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Murat Ceylan Mersin İdman Yurdu'na gittiği ilk sezonda Süper Lig'de 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Ancak bütün bunlara rağmen Mersin İdman Yurdu Süper Lig'den küme düştü. Murat Ceylan, 2013 - 2014 sezonunda PTT 1. Lig Playoff'unda Şampiyon bitirdi. 2013 - 2014 sezonunda ligde 22 maça çıktı. Sonraki sezon için ise tekrar Mersin İdman Yurdu ile anlaşma masasına oturdu ve sözleşme imzaladı.

2016 yılında Gaziantep Belediyespor ile sözleşme imzalayan Ceylan, 2019 yılından beri Elazığspor'da görev almakta.