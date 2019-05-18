Murat Cem: Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var kulüpte

Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla üçüncülük şansını son haftaya taşırken, Beşiktaş ise üçüncülüğü garantileme fırsatını tepti.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un genç futbolcularından Murat Cem Akpınar, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Maçtan önce söylediğim gibi, kazanmak için buradaydık, kazandık. Haftaya da Rize'de kazanarak ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Arkadaşlık ortamımızı da gol sevinçlerimizde en iyi şekilde gösteriyoruz. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var kulüpte."

"Bu sezon çok şanssızlık yaşadık son dakikalarda. Oyuna girdiğim zaman takımıma en iyi şekilde katkı verebilmek için sahadaydım bugün."