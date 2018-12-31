Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Gençlerbirliği camiasının yeni yılını kutladı ve şampiyonluk yolunda kenetlenen camiaya teşekkürlerini iletti. Başkan Cavcav, kulüp internet sitesinden yayınlanan yeni yıl mesajında “Gençlerbirliği kültüründen, centilmenliğinden asla sapmadan kimliğimizi koruyarak bu şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en büyük hedefimiz.”dedi ve şunlara değindi:

“Yeni yılda elde edeceğimiz başarılar, inanıyorum ki kulübümüze başarılarla dolu uzun bir dönemin kapılarını aralayacak. Bu sezon camiamıza şampiyonluk hediye etmek ve layık olduğumuz yere tekrar geri dönmek için canla başla tüm camia olarak mücadele veriyoruz. Gençlerbirliği kültüründen, centilmenliğinden asla sapmadan kimliğimizi koruyarak bu şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en büyük hedefimiz. Bu hedefte yanımızda olan tüm camiamıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Tüm Gençlerbirliği ailesinin yeni yılını kutluyor, yeni yılın dünya ve ülkemize barış; camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve kulüp çalışanlarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum.”



