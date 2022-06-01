Fenerbahçe 'de, Berke Özer'in sözleşmesinin yenilenmemesinin ardından yedek kaleci arayışları başlamıştı. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran’ı kadrosuna katmak için temaslara start vermişti.

İki İstanbul takımı arasındaki görüşmeler devam ederken Lacivert-Beyazlılar’da da Ertuğrul’un boşluğunu doldurmak adına çalışmalar başladı. Yeni sezonda Harun Tekin'i as kaleci olarak düşünen teknik direktör Sami Uğurlu ikinci kaleci olarak da geçen sezonu 24 Erzincanspor’da geçiren Murat Can Yıldız’ı kadroda tutmak istiyor.

23 yaşındaki eldiven, Kasımpaşa kalesini de daha önce 2 resmi maçta korumuştu.

Murat 2.Lig Beyaz Grup’ta 20 maça çıkarken kalesinde 27 gol gördü. Tarzı ve tekniğiyle Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’e benzeyen 23 yaşındaki eldiven, 2017’den bu yana Kasımpaşa tarafından alt liglere kiralanarak tecrübe kazandı.