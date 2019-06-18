Murat Atalı umutlu konuştu: Artık hedeflerimiz büyük

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde devam eden Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda AA muhabirine açıklamada bulundu. Türkiye olarak eskrimde 4-5 yıldır bir sıçrama içerisinde olduklarını belirten Atalı, "Bir taraftan yetenekli sporcularımızla artık madalyalar peşindeyiz. Bu madalyaların bir kısmı birkaç yıldır gelmeye başladı. Bir taraftan da eskrimi tabana, geniş kitlelere yayarak sporcu sayısını arttırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şu anda faal olarak yaklaşık 4 bin civarında sporcuları olduğunu kaydeden Atalı, "Bu sporu üç branşta da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yetenekli sporcularımızla özel turnuvalarda, Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında başarılar peşindeyiz. Yıldızlarda, gençlerde Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları aldık. Şimdi de büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile olimpiyat hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.

En güçlü oldukları kategorinin kadın kılıç olduğunu dile getiren Murat Atalı, "Erkek kılıçta da Enver Yıldırım ile büyük hedeflerimiz var. Kadın kılıçta hem ferdi hemde takım olarak katılıyoruz. Kadın kılıç takımımızla hedeflerimiz büyük, onlardan madalya bekliyoruz." dedi.

Eskrim sporu hakkında bilgi veren Atalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskrim biraz farklı bir spor. Sporcunun o andaki psikolojisi, hakemin o andaki durumu, anlık faktörlerle de bazen sürprizler olabiliyor. Kadın sporcularımızda gerek ferdi gerekse takım olarak madalya şansımız var. Erkek sporcumuz Enver Yıldırım da madalya alabilir. Tabii madalya alamamakta çok büyük bir başarısızlık olarak görülmemeli, madalya getirirsekte bu sürpriz olarak görülmemeli."





10 sporcu mücadele ediyor

Şampiyonada Türkiye adına kılıç ve flöre branşlarında 10 sporcu yarışıyor. Türkiye kılıç kategorisinde 6, flörede ise 4 sporcu ile madalya mücadelesi veriyor.





40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.