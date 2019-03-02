Murat Akbaş’a TFMD’den ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) düzenlenen ’Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ yarışmasında ödül alan fotoğraflar açıklandı. Yarışmada, FANATİK Gazetesi foto muhabiri Murat Akbaş, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı dalında ikinci oldu.

Spor dalında birincilik ödülü EPA’dan Erdem Şahin’e giderken, Reuters’ten Ümit Bektaş’ın fotoğrafı ise ise 3.’lük ödülüne layık bulundu. Toplam ödülü 40 bin lira olan yarışmanın ödülleri TFMD’nin 35’inci kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran’da sahiplerini bulacak.

Bu haberi de okudular Galatasaray işte bu sahada oynayacak!