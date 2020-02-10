Münür Kanar: İnşallah yolumuz açık olur

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, 22'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Hacettepespor'u 2-1 yenerek puanını 34'e çıkardı ve 5'inci sıraya yükseldi.

Maçın zor geçtiğini ancak tecrübeli oyunculara sahip olduklarını aktaran İnegölspor Başkanı Münür Kanar, son dakikada maçı çevirdiklerini ve bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu kaydetti. Üç puanı İnegöl halkına armağan eden Başkan Kanar, "İnşallah önümüzde haftaya Trabzon maçı var. Trabzon’un bu haftaki maçı ertelendi. İnşallah o maçı kayıpsız geçersek Play-Off’la ilgili görüşürüz. Şu an Play-Off’la ilgili bir şey diyemiyorum. Çünkü iyi takımlar var. Puan olarak yakınımızda birçok takım var. Biz yolumuz devam edip, sezon başında dediğim gibi hem maliyet hem takımı nerelere getiririz; yani Play-Off oynamadıktan sonra 10'uncu olsan ne olur 7'nci olsan ne olur. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu havayı yakaladık, bu havayı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Trabzon maçını alırsak, bu maçın önemi daha çok netleşecek. Biz önümüzdeki haftaki maçı alırsak, Çarşamba günü Urfa ile oynayacağız. İnşallah yolumuz açık olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



