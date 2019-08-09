Münih’te Gustavo pazarlığı

Transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Fenerbahçe’de önemli detaylar ortaya çıktı.

30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya Münih’te AUDI Cup’a katılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, çok önemli hamlelerde bulundu.

Takım ile beraber Almanya’da olan Koç ve Comolli, orta sahada ‘6’ numara için ısrarla istenen Luiz Gustavo ile Münih’te bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Koç ile Comolli’nin Gustavo’ya transfer şartlarını anlattığı bildirildi. Koç ve Comolli’nin şu an itibariyle oyuncu satmadan transfer yapmanın zor olduğunu, kendisinin bonservisini karşılamak adına böyle bir hamle yapacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Marsilya tarafından 6 ila 9 milyon euro arası bir bonservis düşünülen Brezilyalı orta sahaya tüm bu detaylar aktarıldı. Gustavo’nun da gelmeye sıcak baktığı Fenerbahçe’nin hızlı bir şekilde Miha Zajc ve Jailson’u satarak, kaynak yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Gustavo konusu için beklemeye geçen sarı-lacivertliler, Aleksander Kolarov konusunu da çözmeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır Ali Koç ve Comolli ile irtibatta olan Kolarov’un 2 milyon euroluk farkı gerekirse cebinden karşılamaya bile hazır olduğu belirtildi. Sırp savunmacı için de girişimler sürüyor.

(Milliyet)