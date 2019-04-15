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Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 3 kategoride şampiyon

Avusturya'nın Graz kentinde yapılan Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takımı, kadınlar, erkekler ve genel toplamda yüzme tarihi boyunca ilk defa bir şampiyonada Türkiye 3 kategoride şampiyon oldu.

15 Nisan 2019, Pazartesi 17:13
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Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 3 kategoride şampiyon

Avusturya'nın Graz kentinde yapılan Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takımı, kadınlar, erkekler ve genel toplamda yüzme tarihi boyunca ilk defa bir şampiyonada Türkiye 3 kategoride şampiyon oldu.

Polonya, Finlandiya, Ukrayna, İsrail, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs gibi ülkelerin katılım sağladığı organizasyon büyük mücadelelere sahne oldu.

Kadın milli sporcular tarafından alınan toplam madalyalar ve kırılan rekorlar şu şekilde:

12 Altın ve 2 Gümüş Madalya

8 Multinations Yıldızlar Şampiyona Rekoru

Erkek milli sporcular tarafından alınan toplam madalyalar ve kırılan rekorlar ise şu şekilde:

4 Altın, 4 Gümüş, 2 Bronz madalya ve 2 Multinations Yıldızlar Şampiyona Rekoru

DHA

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