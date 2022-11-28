62. dakikada Morata'nın attığı golle İspanya'ya karşı geriye düşen Almanya, 83. dakikada Fülkrug'un bulduğu golle sahadan bir puanla ayrıldı ve 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk puanını elde etti.

Bu sonuçla İspanya puanını 4'e yükselterek grup liderliğini sürdürürken Almanya ise grubun son sırasında organizasyona devam ediyor.

1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de F Grubu'nun kaderi çizilmeye başlanacak.





İspanya, üç puan ile grupta ikinci sırada bulunan Japonya ile karşıya karşıya gelecek. Bir puanlı Almanya ise üç puanla üçüncü sırada bulunan Kosta Rika'ya karşı gruptan çıkma mücadelesi verecek. Almanlara Kosta Rika engelini geçmek gruptan çıkmak için yeterli olmuyor. Almanya için Japonya'nın İspanya maçından yenilgiyle ayrılması gerekiyor.

Japonya ve İspanya berabere kalırsa Almanya'nın gruptan çıkması için Kosta Rika'yı iki farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Almanya'nın golcüsü Thomas Müller ise zorlu bir İspanya maçını geride bıraktıklarını ifade etti.

Sezon boyunca çeşitli sakatlıklar nedeniyle eylül ayının sonundan bu yana hiçbir maçta 90 dakika oynayamayan Müller, 2022 Dünya Kupası'nın ilk iki maçında oyuna etki etmede büyük zorluk yaşadı.

İspanya maçının 70. dakikasında oyundan alınan Müller, 1-1'lik sonucun iyi hissettirdiğini belirtti.

"Çok iyi bir takım olan İspanya'ya karşı oynadık. Futbol açıdsından en iyi oyunlarımızdan biri değildi ancak her şeyi dengelemeyi başardık. Gruptan çıkma şansımız olmasına rağmen, Kosta Rika'yı yenmeliyiz ve diğer karşılaşmadan bize fayda sağlacak bir sonucu beklemeliyiz." (Eurosport)