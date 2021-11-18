Müller transferine eş engeli

Louis van Gaal, zamanında Thomas Müller'i transfer etmeye çok yakın olduğunu fakat eşinin buna karşı çıktığını söyledi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, Louis van Gaal'in açıklamalarına göre İngiltere Premier League'in kapısından dönmüş.

Alman basınına konuşan van Gaal, 2015'te Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Müller'i transfer etmeye çok yakın olduklarını söylerken,bu transfere Müllerin eşi Lisa Müller'in engel olduğunu açıkladı.

İddialara göre transfer için Bayern'e 100 milyon euro, Müller'e ise senelik 20 milyon euro kazandıracak transfer, Müller'in eşinin yurt dışında yaşamak istememesi sebebi ile gerçekleşmedi.

2010-2012 yılları arasında Bayern'de van Gaal ile beraber çalışan Alman oyuncu, Bavyera bölgesi ekibi ile tam 599 maça çıktı ve 220 gol atıp 230 da asist yaptı.



