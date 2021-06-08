Müller 2 yıl sonra Almanya formasıyla gol attı

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller, iki yıllık aranın ardından milli forma altında gol atmayı başardı.

Almanya'nın Letonya'yı 7-1 mağlup ettiği hazırlık maçında Müller takımının üçüncü golünü rakip ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu Almanya ile son golünü 23 Mart 2018 tarihinde oynanan İspanya maçında atmıştı.

Müller, Kasım 2018'den sonra teknik direktör Joachim Löw tarafından EURO 2020 kadrosuna dahil edilmişti. Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Fransa, Portekiz ve Macaristan ile karşılaşacak Almanya, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran'da Fransa ile oynayacak.