Cenk Tosun ve Wout Weghorst ile güçlendirdiği forvet hattına, kanatta da oynayabilen bir futbolcu daha transfer etmek isteyen Beşiktaş , Burnley’ye transferine kesin gözüyle bakılan Muleka için yeniden devreye girdi. Geçen hafta Standart Liege ile Burnley bonservis konusunda anlaşmış ve Muleka için alınacak çalışma iznini beklemeye başlamışlardı. Ancak oyuncunun çalışma izni almakta sıkıntı yaşaması üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi. Muleka ile daha önceden anlaşan ve 1 milyon Euro’luk teklifi yineleyen Siyah-Beyazlılar, Standart Liege’e de 1 milyon Euro kiralık artı 3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu içeren önerisini güncelledi.

Her an sonuçlanabilir...

Beşiktaş, Standar Liege’e direkt olarak 3.5 milyon Euro’luk satın alma teklifinde bulundu. Belçika temsilcisinin de bu öneriye olumlu baktığı ve transferin her an sonuçlanabileceği belirtildi. Demokratik Kongolu hücumcu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak görev yaptığı Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol atarak dikkat çekmişti.

Gökmen Özcan