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Muleka: Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Jackson Muleka maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muleka, ' Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık. Bu tip maçlarda hücumda etkili olmalısınız' dedi.

05 Kasım 2022, Cumartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Muleka: Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık

Süper Lig 'de Galatasaray , derbide Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Icardi atarken Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun attı. Maçın ardından Muleka açıklamalarda bulundu.

Muleka'nın maç sonu açıklamaları şöyle;

Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanız bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık. Bu tip maçlarda hücumda etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir.

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