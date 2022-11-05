Muleka: Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Jackson Muleka maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muleka, ' Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık. Bu tip maçlarda hücumda etkili olmalısınız' dedi.
Süper Lig 'de Galatasaray , derbide Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Icardi atarken Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun attı. Maçın ardından Muleka açıklamalarda bulundu.
Muleka'nın maç sonu açıklamaları şöyle;
Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanız bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık. Bu tip maçlarda hücumda etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir.