Muleka: Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık

Süper Lig 'de Galatasaray , derbide Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Icardi atarken Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun attı. Maçın ardından Muleka açıklamalarda bulundu.

Muleka'nın maç sonu açıklamaları şöyle;

Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanız bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık. Bu tip maçlarda hücumda etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir.