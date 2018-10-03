"Mükemmel bir oyun yok ama iyiye giden bir Samsunspor var"

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımının son durumunu değerlendirdi. İlk olarak kendi sahalarında yendikleri Ankara Demirspor maçını değerlendiren teknik direktör Taner Taşkın, "Hedefe giden yolda iç sahada oynayacağımız maçların deplasmanda olduğu gibi hepsinin çok önemi var. Bir hafta evvel Eyüp'te iyi bir galibiyet almıştık. Takımın hem oyun olarak hem de skor olarak istediğini aldığı bir maçtı. Bunun devamı gelmesi gerekiyordu. Rakibimizin de 4 maçtan beri kaybetmemesi oyuncuların üzerinde bir rehavet havası olabilirdi. Hafta içinde mentol olarak da onları ciddi bir şekilde hazırladığımızı düşünüyorum. Mutlak galibiyet gelmemiz gereken bir maçta. Çünkü iç sahada Sancaktepe maçında oyuncu grubumuz bir hezimet almıştı. Bunun psikolojik baskısı da vardı. Bunun kolay olmayacağını biliyorduk. Rakibimizde yeni bir hocayla karşımıza çıktı. Yeni hoca her zaman geldikleri takıma bir küçük de olsa bir hava verebilirdi. Bunun etkisini de kısmen maçta gördük. Tabi biz rakibimizden iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk ama bunu skora yansıtamayınca pek değer kazanmıyordu. İyi bir mücadele oldu. Neticesinde galip geldik. Şimdi de önümüzdeki İnegöl maçına hazırlanıyoruz" dedi.

''GEREKSİZ KART GÖRENLER CEZALANDIRILACAK''

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Taşkın, gereksiz yere kart gören oyuncuların cezalandırılacağını ifade ederek, "Kart görme konusunda cezalarımız var. Sahte karlar, hakemi aldatıcıdan kart görmeyeceksiniz. Sadece İrfan’ın Diyarbakır'da oyuna girdikten sonra oyunu kazanma hırsı vardı. Buda cezasız kalmayacak ama kazanma arzusu ile yapılan kartlara pek fazla itibar etmiyoruz. Ama biraz agresif oyunu da tercih ediyoruz. Bundan dolayı birkaç oyuncumuz kart sınırında. Eyüpspor maçında da benim yapmış olduğum hareket de bir refleksti. Ama yönetim eğer yaptırım olursa boynumuz kıldan ince" diye konuştu.

''MÜKEMMEL BİR OYUN YOK AMA İYİYE GİDEN BİR SAMSUNSPOR VAR''

Samsunspor'un iyiye giden bir oyun ortaya koyduğunu belirten Taşkın, "Yeni bir takım olduğumuz için her hafta üzerine koyarak gidecek bir takım karşınıza çıkacak. Geriye doğru giden değil, hep yukarıya doğru hem oyun olarak hem de skor olarak yükselen bir takım olacak. Bir takım olma süreci gerçekten ciddi bir süreç, zaman isteyen bir süreç. Bu takımda yavaş yavaş hem bizim istediklerimize cevap veriyor hem de ben onları iyi tanımaya başladım. Bende onların isteklerine cevap veriyorum. O futbol felsefesini de oturtmaya başladık. Son 2 maçta sahada istekli olan, kazanma arzusu olan ve coşkusu yüksek olan bir Samsunspor görüyoruz. Bu bizi umutlandırıyor. Ankara Demirspor maçında mükemmel bir Samsunspor yoktu ama iyi bir Samsunspor vardı. Baktığımız zaman 4-5 tane oyuncumuzun iyi oyunu ile kazanmış olduğumuz bir maç oldu. 5-6 tane oyuncumuz vasat oynasa bile bu tür rakipleri yenebiliyoruz. Daha dişli rakiplere karşı en az 7-8 tane oyuncumuzun iyi seviyede oynaması gerekiyor ki bizde galip gelelim. Çok mükemmel bir oyun yok ama iyiye giden bir Samsunspor var" şeklinde konuştu.

"İNEGÖLSPOR İLE ZOR BİR OYNAYACAĞIZ"

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız İnegölspor maçının çok zor geçeğini belirten Taşkın, "Daha önce söylediğim şeylerde beni yanlış anladılar. Her takım Samsunspor’a karşı çok özel hazırlanıyor. Yani Samsunspor’u yendikleri zaman bir zafer kazanmış havasında oluyorlar. Samsunspor bu ligin büyük takımları gibi gözükebilir. O yüzden bize hazırlanmak çok zor değil. İnegölspor takımda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan bu liglerde de söz sahibi olan bir takımdır. Kolay bir maç olmayacaktır. Ama biz her deplasmandan ve içeriden puan ve puanlar almaya çalışacağız. Cumartesi günü gideceğiz. İnegölspor’a da yeni bir hoca geldi. Oda kendince bir dokunuş yapacaktır. Yüksek seviyede bir mücadele izleyeceğimize inanıyorum. Zor bir maç olacak" dedi.