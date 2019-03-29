Ekonomik anlamda oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş’ta, en büyük tehlikelerden biri de UEFA’ya gönderilmesi gereken borçsuzluk yazısıydı. 31 Mart’a kadar süresi olan Siyah-Beyazlılar, işi son güne bırakmadan çözdü.

Daha önce Beşiktaş’ta asbaşkanlık görevinde bulunan Muzaffer Nasıroğlu’nun, 5 milyon Dolar vererek yönetime destek olduğu ve yerli-yabancı tüm futbolcuların alacaklarının kapatıldığı belirtildi. Alınması planlanan 40 milyon Euro’luk kredi konusuna henüz nokta koyamayan Başkan Fikret Orman, bu gelişmeyle birlikte rahat bir nefes aldı.

Başkan’ın yakın dostu

Başkan Orman’ın yakın dostu olan Nasıroğlu, daha önce de bazı dönemlerde yönetime cidi anlamda destek vermişti. Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz hafta da sponsorluktan gelen kaynakla Karius, Babel ve Lens’in birikmiş ödemelerini yapmıştı.

Orhan Yıldırım