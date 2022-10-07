Geçmişten beri dünyanın en iyi oyuncularını, en iyi bonservis bedellerini ödeyerek transfer eden Real Madrid, son dönemlerde farklı bir yol izlemeye başladı.

Transfer dönemlerinde eskisi kadar para saçmayan İspanyol devi, scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını tarıyor. Real Madrid scoutlarının radarına takılan son oyuncu ise Brezilya'dan oldu.





KENDİ YAŞININ EN İYİSİ

Real Madrid tarafından izlenen bu oyuncu Palmeiras'ın 16 yaşındaki yıldız adayı Endrick Felipe Moreira de Sousa...

Dünya çapında, kendi yaş kategorisinin en iyi olarak gösterilen genç isim ilk A Takım maçına, Palmeiras'ın Coritiba'yı 4-0 yendiği mücadelenin son 20 dakikasında şans bularak çıktı.





TARAFTARLAR TEMPO TUTTU

Real Madrid scoutlarının da tribünden takip ettiği maçta karşılaşma 3-0 devam ederken, Palmeiras taraftarları, Endrick lehine tezahüratlar yapmaya başladı. Bunu üzerine Teknik Direktör Abel Ferreira oyuncu değişikliği yaparak genç ismi oyuna aldı.

Forvette ve kanatlarda görev yapabilen Endrick, gösterdiği performansla izleyenlerden tam not aldı.





"İNİŞ, ÇIKIŞLARIM OLACAĞINI BİLİYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Endrick, "Bu kalabalık harika. Hayatım boyunca hayalini kurduğum şey. Ben bir Palmeiras taraftarıyım. Onlar için her şeyi yapacağım. Kariyerim boyunca inişlerim ve çıkışlarım olacağını biliyorum" diye konuştu.

FIFA İZİN VERMİYOR

Real Madrid, bir süredir Endrick'i yakından takip ediyor, ancak FIFA kuralları gereği oyuncu 18 yaşına gelmeden transfer edilemiyor. Real Madrid ise alternatif yollar arıyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti de bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.





Öte yandan 2013'te Neymar'ı Barcelona'ya kaptıran Başkan Florentino Perez, bunun bir daha olmayacağı konusunda taraftarlara söz vermişti. Bu sözünden ardından geçen sürede Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrygo ve Reinier gibi yıldız isimleri rakiplerine kaptırmamıştı.



