Muhteşem gole şok sevinç

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam 25. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’yle karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. 90 dakikasının tamamı kıran kırana geçen mücadelede Burak Yılmaz’ın 6. dakikada penaltıdan attığı golle kilidi açıp 88’de Adem Ljajic’le farkı 2’ye çıkaran Siyah-Beyazlılar, uzatmalarda gelen İlhan Parlak’ın sayısı sonrasında sahasından galip ayrıldı. Beşiktaş, bu sonucun ardından ligdeki puanını 43’e çıkardı ve zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Sergen Yalçın’ın öğrencileri maç fazlasıyla, lider Başakşehir’in 6 puan gerisine yerleşti.

Takımını hareketlendirdi

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, 2 haftalık ayrılığın ardından formasına dün akşamki Ankaragücü mücadelesiyle geri döndü. Soğuk algınlığı sebebiyle tedavi gören ve Trabzonspor maçını kaçırmasının ardından Alanyaspor maçında da riske edilmeyen Boşnak futbolcu, dünkü mücadeleye 78. dakikada Boateng’in yerine dahil oldu. Sahaya ayak basmasının ardından takımının hücum hattını hareketlendirmeyi başaran Ljajic, 88. dakikada Ankaragücü ceza alanı önünden yaptığı muhteşem vuruşla rakip fileleri havalandırdı. Golünün ardından kulaklarını kapatıp sonrasında elleriyle ‘konuşma hareketi’ yapan Ljajic’in bu davranışı, performansına yapılan eleştirilere karşı bir tepki olarak yorumlandı.

Tecrübeli 10 numara, golün ardından önce kulaklarını kapatarak eleştirilere tepkisini gösterdi





Ljajic, ilk hareketinden sonra tribünlere dönüp bu kez elleriyle ‘konuşun’ hareketi yaptı

Yıldız isim son olarak böyle sevindi