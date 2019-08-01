2019-2020 sezonu transfer çalışmalarına devam eden TOFAŞ, Muhaymin Mustafa'yı renklerine bağladı. Mavi-yeşilliler, geçen yıl takımda kiralık olarak forma giyen 1999 doğumlu ve 1.96 metre boyundaki oyuncu ile bu kez 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sudan asıllı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan genç oyuncu, geride kalan sezonda Türkiye liginde 27 maçta, Eurocup'ta ise 6 karşılaşmada görev yaptı.

Muhaymin Mustafa, son olarak İsrail'de düzenlenen U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla 7 maçta 8.1 sayı, 4 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını tutturmuştu.

DHA