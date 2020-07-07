Muhammet Taha Tepe kimdir? Muhammet Taha Tepe bonservisi ne kadar?

Muhammet Taha Tepe, Trabzonspor'un transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği genç isimler arasına girdi. Altınordu'nun yetiştirdiği genç kaleci Trabzonspor tarafından KAP'a bildirilen açıklamada resmen Bordo-Mavili kulübe transfer oldu. Trabzonspor'un KAP bildiriminde yer almasa da bu transfer için Altınordu'ya 2.4 milyon TL ödeyeceği öğrenildi. Bu resmi duyuru sonrası başta Trabzonspor'a gönülverenler olmak üzere futbolseverlerin büyük kısmı genç file bekçisinin kariyerini araştırmaya başladı. Bu içerikte Muhammet Taha Tepe kimdir, kaç yaşında, gibi sorulara yanıt arıyoruz.

Muhammet Taha Tepe 2001 yılında doğdu. 19 yaşında olan genç kaleci. futbola 2012-2013 sezonunda Sapanca Akademispor'da atım attı. Muhammet Taha, kariyerine 2013-2014 sezonundan itibaren Sakaryaspor altyapısında devam etti.. 2013-2014 sezonunda Sakaryaspor'dan Altınordu'ya transfer olan Muhammet Taha, kariyerinin sonrakı bölümünü İzmir kulübünde geçirdi. Altınorduspor'da sırasıyla U17, U19, U21 takımlarında forma giyen genç futbolcu, 2019-2020 sezonunda Nigde Anadolu kulübünde kiralık olarak oynadıktan sonra Altınorduspor'a geri döndü.

Resmi olarak Altınordu U19 takımına geri dönen Muhammet Taha Tepe'nin Altınorduspor'daki son kariyeri sadece 7 gün sürdü. 30 Haziran'da resmen Altınorduspor'a geri dönen Mustafa Taha Tepe, 7 Temmuz 2020 itibari ile resmen Trabzonspor futbolcusu oldu.