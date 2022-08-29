Muhammet Taha Tepe: İlk maçım derbi ama soğukkanlı kaldım

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Galatasaray 'ı konuk eden Trabzonspor , sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Uğurcan Çakır'ın yokluğunda ilk kez Süper Lig 'de forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor'un 21 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Soğukkanlılıkla bir oyun ortaya koyduğunu düşündüğünü aktaran Taha, ''Galatasaray çok iyi, yeni transferlere güçlendiler. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a kadar geldik, şampiyon olduk ligde. Çok güçlü bir takımız. Ben her zaman hazırdım, bekliyordum. Uğurcan abi sakatlanınca maça ben çıktım. Takım arkadaşlarım bana çok destek oldular. İlk maçım derbi ama soğukkanlı kaldım. Güzel bir maç oldu bence.'' dedi.







