Manisa Futbol Kulübü, dış transferde 68 Aksaray Belediyespor takımından 2000 doğumlu Muhammet Taha Şahin’i kadrosuna kattı. Genç sağ bek oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanırken, 20 yaşındaki genç yetenek Muhammet Taha Şahin, sezon sonuna kadar 68 Aksaray Belediyespor’da kiralık olarak forma giyecek.

Muhammet Taha Şahin kimdir?

2000 doğumlu olan Muhammet Taha Şahin İstanbul’da doğdu. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan genç oyuncu daha sonra Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. 68 Aksaray Belediyespor’da profesyonel olan 20 yaşındaki sağ bek, 46 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Çorum FK hazırlıkları başladı

Öte yandan Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda rejenerasyon ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İHA