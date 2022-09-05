Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda gençlerden bir madalya daha geldi. Skeet Genç Erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Muhammet Seyhun Kaya bronz madalya elde etti.

Şampiyonada daha önce Süleyman Güvercin, Erdoğan Akkaya ve Vekil Ege Keten’den oluşan Trap Genç Erkek Milli Takımımız bronz, erkekler bireyselde Süleyman Güvercin gümüş kazanmış. büyüklerde de Oğuzhan Tüzün/Safiye Sarıtürk Temizdemir ikilisi karışık çiftlerde Avrupa 2.'liği elde etmişti.